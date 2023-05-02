Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама.

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о проекте.

На первом этаже здания центра планируется создать кафе, кинозал, библиотеку, концертный зал на 637 мест и два танцевальных зала. На втором этаже будут расположены административные кабинеты. В центре будут созданы 15 учебных классов, выставочный зал, зал заседаний, учительская и кабинет директора, а на прилегающей территории будет построен открытый амфитеатр площадью тысяча квадратных метров.

Отметим, что визитная карточка нашей древней и богатой культуры – мугам - в то же время является колоритом национальной культуры нашего народа, духовной пищей для каждого из нас. В последние годы пропаганде мугама как в нашей стране, так и за ее пределами уделяется большое внимание на государственном уровне. Созданные в последнее время центры мугама имеют исключительное значение с точки зрения сохранения мугама, его достойной пропаганды в мире и доведения до грядущих поколений.

Руководимый первой леди Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой Фонд Гейдара Алиева также внес исторический вклад в проводимую государством в последние годы значимую работу по пропаганде и развитию мугама, являющегося жемчужиной устного и нематериального культурного наследия человечества. Благодаря реализованным Фондом проектам в 2003 году ЮНЕСКО признала художественную ценность азербайджанского мугама как для национальной, так и общечеловеческой культуры. Мугам включен в список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия человечества». Проводимые в последние годы конкурсы мугама имеют важное значение для сохранения этой бесценной жемчужины искусства. Строительство Центра мугама в Агдамском районе, подарившем азербайджанской национальной музыкальной культуре выдающихся исполнителей мугама, свидетельствует о проведении последовательной работы, направленной на скорейшее возрождение на освобожденных от оккупации территориях культуры, как и других сфер.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Агдамского центра мугама.