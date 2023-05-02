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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама 2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама.
Внутренняя политика
2 мая 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского центра мугама.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о проекте.

На первом этаже здания центра планируется создать кафе, кинозал, библиотеку, концертный зал на 637 мест и два танцевальных зала. На втором этаже будут расположены административные кабинеты. В центре будут созданы 15 учебных классов, выставочный зал, зал заседаний, учительская и кабинет директора, а на прилегающей территории будет построен открытый амфитеатр площадью тысяча квадратных метров.

Отметим, что визитная карточка нашей древней и богатой культуры – мугам - в то же время является колоритом национальной культуры нашего народа, духовной пищей для каждого из нас. В последние годы пропаганде мугама как в нашей стране, так и за ее пределами уделяется большое внимание на государственном уровне. Созданные в последнее время центры мугама имеют исключительное значение с точки зрения сохранения мугама, его достойной пропаганды в мире и доведения до грядущих поколений.

Руководимый первой леди Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой Фонд Гейдара Алиева также внес исторический вклад в проводимую государством в последние годы значимую работу по пропаганде и развитию мугама, являющегося жемчужиной устного и нематериального культурного наследия человечества. Благодаря реализованным Фондом проектам в 2003 году ЮНЕСКО признала художественную ценность азербайджанского мугама как для национальной, так и общечеловеческой культуры. Мугам включен в список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия человечества». Проводимые в последние годы конкурсы мугама имеют важное значение для сохранения этой бесценной жемчужины искусства. Строительство Центра мугама в Агдамском районе, подарившем азербайджанской национальной музыкальной культуре выдающихся исполнителей мугама, свидетельствует о проведении последовательной работы, направленной на скорейшее возрождение на освобожденных от оккупации территориях культуры, как и других сфер.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Агдамского центра мугама.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attend groundbreaking ceremony for Aghdam Mugham Center
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Ağdam Muğam Mərkəzinin təməlini qoyub - YENİLƏNİB

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