Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шушу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли 7 ноября в Шушу.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли 7 ноября в Шушу.

Как передает Report, глава государства и первая леди впервые присутствовали на открытии Дороги Победы в Физулинском районе.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили фундамент мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и Шушинской городской больницы в селе Дашалты.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага и в особняке Мехмандаровых.