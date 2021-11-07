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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шушу

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шушу Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли 7 ноября в Шушу.
Внутренняя политика
7 ноября 2021 г. 16:45
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шушу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли 7 ноября в Шушу.

Как передает Report, глава государства и первая леди впервые присутствовали на открытии Дороги Победы в Физулинском районе.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили фундамент мечети, Шушинской радио- и телевещательной башни и Шушинской городской больницы в селе Дашалты.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в мечети Ашагы Говхар Ага и в особняке Мехмандаровых.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva visit Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşaya səfərə gəliblər

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