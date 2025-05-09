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Президент и первая леди посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Президент и первая леди посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Внутренняя политика
9 мая 2025 г. 09:44
Президент и первая леди посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

10 мая исполняется 102-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, 9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтил память великого лидера.

Затем первая леди Мехрибан Алиева с глубоким уважением почтила память общенационального лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства и первая леди почтили память супруги великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit tomb of National Leader Heydar Aliyev at Alley of Honors
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

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