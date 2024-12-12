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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева Минул 21 год со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2024 г. 10:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Минул 21 год со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, 12 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva visit grave of National Leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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