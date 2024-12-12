Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Минул 21 год со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Минул 21 год со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, 12 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.