Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной академика Мусы Рустамова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной академика Мусы Рустамова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной академика Мусы Рустамова.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в некрологе говорится:

"Научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. 29 ноября 2022 года на 93-м году жизни скончался известный ученый-химик, действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, доктор технических наук, профессор Муса Исмаил оглу Рустамов.

Муса Рустамов родился 8 мая 1930 года в городе Ордубад Нахчыванской Автономной Республики. После окончания средней школы в 1947-1952 годах получил образование на химико-технологическом факультете Азербайджанского индустриального института по специальности химик-технолог.

Начал свою трудовую деятельность в 1952 году в качестве инженера-технолога в Азербайджанском научно-исследовательском институте нефтепереработки (ныне Институт нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева в подчинении Министерства науки и образования Азербайджанской Республики). В 1959-1988 годах работал в этом институте младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией и заместителем директора по научной работе, в 1988-2011 годах был директором института, с 2011 года до конца жизни – заведующим отделом химии и технологии нефти и газа.

В 1961 году Муса Рустамов защитил кандидатскую, в 1968 году – докторскую диссертацию, в 1973 году получил ученое звание профессора. В 1980 году он был избран членом-корреспондентом, а в 1989 году – действительным членом Академии наук Азербайджана.

Своими исследованиями в области нефтехимии и нефтепереработки академик Муса Рустамов внес вклад в развитие азербайджанской науки. Базирующаяся на глубоких научных основах высокоэффективная система каталитического крекинга нового поколения, модификации которой были разработаны под руководством ученого, была успешно внедрена в нефтеперерабатывающей промышленности нашей республики и за ее пределами. В исследованиях Мусы Рустамова нашли отражение также вопросы создания экологически чистых технологий. При непосредственном участии ученого в республике были проведены первые исследования в области водородной энергетики, разработана концепция будущего использования энергоносителей, комплексные схемы развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Азербайджана.

Муса Рустамов является автором более 500 научных работ, а также 10 книг и 60 патентов. Он получил 130 авторских свидетельств за научные достижения. Уделявший особое внимание формированию научных кадров, Муса Рустамов подготовил около 50 докторов философии и 15 докторов наук. Ученый достойно представлял Азербайджан на престижных симпозиумах и конференциях в зарубежных странах.

Многолетняя и плодотворная научная деятельность академика Мусы Рустамова была высоко оценена. В 1979 году он получил почетное звание «Заслуженный деятель науки», в 1982 году стал лауреатом Государственной премии республики, в 2004 году был удостоен одной из высших наград независимой Азербайджанской Республики - ордена «Шохрат», в 2019 году награжден «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

Память о выдающемся ученом и искреннем человеке Мусе Исмаил оглу Рустамове будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!".

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Эмин Амруллаев, Иса Габиббейли, Тофиг Нагиев, Вагиф Аббасов, Дильгам Тагиев, Вагиф Фарзалиев.