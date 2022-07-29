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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в роддоме № 2 после капремонта

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в роддоме № 2 после капремонта Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме № 2 в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку.
Внутренняя политика
29 июля 2022 г. 14:03
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в роддоме № 2 после капремонта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме № 2 в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Report, главе государства и первой леди были проинформированы об условиях, созданных в родильном доме.

Здоровье населения в Азербайджане всегда находится в центре внимания государственной политики. В этой связи в нашей стране предпринимаются важные шаги, направленные на развитие системы здравоохранения, усиление ее материально-технической базы, кадрового потенциала и обновление инфраструктуры. Проекты, реализуемые в этой области по инициативе главы государства, служат надежной охране здоровья людей. Наглядное подтверждение тому – строительство и капитальная реконструкция лечебно-диагностических центров, больниц, оснащение их современным оборудованием.

Отметим, что родильный дом номер 2 был сдан в 1987 году. В результате длительной эксплуатации возникла необходимость в капитальном ремонте этого медицинского учреждения. Распоряжением главы государства от 3 апреля 2019 года на капитальный ремонт родильного дома номер 2 из резервного фонда Президента были выделены 2 миллиона манатов.

Было отмечено, что в капитально отремонтированном медицинском учреждении на 120 коек установлено медицинское оборудование, отвечающее самым современным требованиям. В трехэтажном здании имеется 51 палата. Здесь функционируют родильное отделение на 80, гинекологическое отделение – на 30 и реанимационное отделение – на 10 коек. Гражданам будут оказываться как амбулаторные, так и стационарные услуги. Родильный дом номер 2, ранее функционировавший при Министерстве здравоохранения, с 2021 года находится в подчинении юридического лица публичного права "Сабунчинский медицинский центр".

Строящиеся в Азербайджане новые учреждения здравоохранения, поставляемое в нашу страну современное медицинское оборудование служат одной цели - охране здоровья населения. Неоценимые заслуги в этом процессе принадлежат и Фонду Гейдара Алиева. Охрана здоровья населения в частности, матерей и детей, является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда. Меры, принимаемые непосредственно по инициативе президента Фонда, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, направлены на охрану нашего генофонда, кардинальное решение проблем в сфере здравоохранения. Капитальная реконструкция этого родильного дома является еще одним наглядным примером мер, принимаемых государством в области охраны здоровья матерей и детей в нашей стране.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev and Mehriban Aliyeva view conditions created at maternity hospital in Baku after major overhaul
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Bakıda doğum evində aparılmış əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış olublar

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