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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в новом жилом комплексе, возводимом в городе Шуша, в отеле и конференц-центре «Шуша», условиями, созданными в здании специа
Внутренняя политика
28 сентября 2022 г. 14:08
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в новом жилом комплексе, возводимом в городе Шуша, в отеле и конференц-центре «Шуша», условиями, созданными в здании специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, в комплексе имения Мехмандаровых, ремонтно-восстановительных работ в отеле и строительства здания полной средней школы номер 1 города Шуша.

Об этом Report сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства и первая леди были также проинформированы о предстоящих работах по капитальному ремонту в административном здании жилищно-коммунальных и ремонтных услуг Управления государственного заповедника города Шуша.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev and Mehriban Aliyeva view progress of works in newly-built facilities in Shusha
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşada yeni inşa olunan bir sıra obyektlərdə işlərin gedişi ilə tanış olublar

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