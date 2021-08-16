Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы

16 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы.

16 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди заложили фундамент тоннеля, который будет построен в Муровдаге на автомобильной дороге Тоганалы-Кельбаджар, ознакомились с работой, проводимой на Кельбаджарской малой гидроэлектростанции, а затем открыли 110/35/10-киловольтную подстанцию "Кельбаджар".

В рамках поездки глава государства заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Кельбаджар-Лачин, и Лачинского международного аэропорта.

Затем президент Ильхам Алиев поднял в городе Кельбаджар государственный флаг и выступил здесь.

Далее президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Н-ской воинской части в городе Кельбаджар. В ходе поездки в Кельбаджар глава государства также посетил санаторий "Истису", ознакомился с работами по прокладке дороги Кельбаджар-Минкенд Лачинского района.