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Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы 16 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы.
Внутренняя политика
16 августа 2021 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы
Мехрибан Алиева и Ильхам Алиев

16 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кельбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди заложили фундамент тоннеля, который будет построен в Муровдаге на автомобильной дороге Тоганалы-Кельбаджар, ознакомились с работой, проводимой на Кельбаджарской малой гидроэлектростанции, а затем открыли 110/35/10-киловольтную подстанцию "Кельбаджар".

В рамках поездки глава государства заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Кельбаджар-Лачин, и Лачинского международного аэропорта.

Затем президент Ильхам Алиев поднял в городе Кельбаджар государственный флаг и выступил здесь.

Далее президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Н-ской воинской части в городе Кельбаджар. В ходе поездки в Кельбаджар глава государства также посетил санаторий "Истису", ознакомился с работами по прокладке дороги Кельбаджар-Минкенд Лачинского района.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Kəlbəcər və Laçın rayonlarında olublar

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