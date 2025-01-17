Президент Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан успешно играют роль моста между Европой и Азией

Грузия и Азербайджан успешно играют роль моста между Европой и Азией.

Грузия и Азербайджан успешно играют роль моста между Европой и Азией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Глава государства отметил, что параллельно Азербайджан с Грузией реализуют проекты в сфере зеленой энергетики: "Это еще раз показывает ответственность наших правительств. Поскольку эта энергия сегодня также представляет большой интерес на рынке, на нее существует большой спрос. По предоставленной мне сегодня информации, проект зеленой энергетики также успешно реализуется. Считаю, что, как и все другие проекты, этот проект также имеет большие шансы на успешное завершение".

Президент также коснулся вопросов коммуникаций и проекта Средний коридор.

Подчеркнув, что страны и здесь взаимодействуют как близкие партнеры, президент сказал: "Уверен, что скоординированная деятельность наших соответствующих структур позволит успешно завершить и этот проект. Здесь, конечно, нам необходимо быть в контакте со многими соседями, и эти контакты есть. Это проект также охватывает большую географию, и Грузия с Азербайджаном здесь вновь успешно играют роль моста между Европой и Азией".