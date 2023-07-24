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Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев фактически построил государственность в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев фактически построил государственность в Азербайджане Гейдар Алиев фактически построил государственность в Азербайджане и вывел страну на путь развития. Он положил конец гражданской войне, дезорганизации в стране, тому хаосу, которые царили здесь в начале 1990-х годов.
Внутренняя политика
24 июля 2023 г. 15:10
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев фактически построил государственность в Азербайджане

Гейдар Алиев фактически построил государственность в Азербайджане и вывел страну на путь развития. Он положил конец гражданской войне, дезорганизации в стране, тому хаосу, которые царили здесь в начале 1990-х годов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"И он же (Гейдар Алиев – ред.) разработал приоритеты внешней и внутренней политики, которым мы сейчас следуем. Конечно, за 30 лет мир изменился, но наши основные цели не изменились. Это - укрепление нашей государственности, проведение активной внешней политики, основанной на наших национальных интересах, и социально-экономическое развитие Азербайджана, наряду с очень активной региональной политикой", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: Heydar Aliyev was a man, who built Azerbaijan`s statehood
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlətçiliyini quran şəxs idi"

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