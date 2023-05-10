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Президент Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева оберегал Азербайджан словно зонт

Президент Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева оберегал Азербайджан словно зонт Сила, мудрость Гейдара Алиева, в целом, фактор Гейдара Алиева оберегали Азербайджан словно зонт.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 10:51
Президент Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева оберегал Азербайджан словно зонт

Сила, мудрость Гейдара Алиева, в целом, фактор Гейдара Алиева оберегали Азербайджан словно зонт.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в своем обращении к народу.

Подчеркнув, что, даже в годы, когда великий лидер Гейдар Алиев оставался вне политической деятельности, он всегда жил интересами Азербайджана, его сердце билось в унисон с Азербайджаном, глава государства сказал: "В тяжелые для нашего народа дни – после трагедии 20 Января вновь именно Гейдар Алиев довел до мира правый голос нашего народа. Придя 21 января в постоянное представительство Азербайджана в Москве, он возвысил свой правый голос, осудил это кровавое деяние советского правительства, руководства Советского Союза и выступил перед миром с заявлением, связанным с этой бойней. Я находился рядом с ним, хорошо помню тот день, это был и трагический день и в то же время день, вызывающий чувство гордости. Проживающие в Москве азербайджанцы собрались перед постоянным представительством, и когда Гейдар Алиев подошел к зданию, словно открылся живой коридор. Он всегда жил в сердце азербайджанского народа как великий лидер, несмотря на то, что был снят со всех постов, тогдашнее руководство в Азербайджане проводило против него грязную кампанию, такая же грязная кампания проводилась и в советской печати".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The Heydar Aliyev factor protected Azerbaijan like an umbrella
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Heydər Əliyev amili Azərbaycanı bir çətir kimi qoruyurdu"

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