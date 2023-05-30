Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны

Сегодня мы также обсудили возможности повышения уровня взаимного турпотока между нашими странами. Сегодня мы имеем всего 4 воздушных рейса в неделю, что, на мой взгляд, недостаточно, поэтому были даны поручения членам наших делегаций увеличить количество

Сегодня мы также обсудили возможности повышения уровня взаимного турпотока между нашими странами. Сегодня мы имеем всего 4 воздушных рейса в неделю, что, на мой взгляд, недостаточно, поэтому были даны поручения членам наших делегаций увеличить количество рейсов не только на сезонной, но и на постоянной основе.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе.

Глава государства отметил, что еврейская община является большим богатством нашей страны.