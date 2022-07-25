Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника

"Когда я назначал на должность всех руководителей исполнительной власти, одним из моих указаний было то, что мы должны вести беспощадную борьбу с коррупцией, взяточничеством, и руководители исполнительной власти должны быть здесь примером. К сожале

"Когда я назначал на должность всех руководителей исполнительной власти, одним из моих указаний было то, что мы должны вести беспощадную борьбу с коррупцией, взяточничеством, и руководители исполнительной власти должны быть здесь примером. К сожалению, некоторые пошли по неправильному пути, и сегодня пожинают горькие плоды. Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с новоназначенными главами исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгёльского районов.