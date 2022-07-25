О нас

Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника

Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника "Когда я назначал на должность всех руководителей исполнительной власти, одним из моих указаний было то, что мы должны вести беспощадную борьбу с коррупцией, взяточничеством, и руководители исполнительной власти должны быть здесь примером. К сожале
Внутренняя политика
25 июля 2022 г. 14:29
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника

"Когда я назначал на должность всех руководителей исполнительной власти, одним из моих указаний было то, что мы должны вести беспощадную борьбу с коррупцией, взяточничеством, и руководители исполнительной власти должны быть здесь примером. К сожалению, некоторые пошли по неправильному пути, и сегодня пожинают горькие плоды. Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с новоназначенными главами исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгёльского районов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: This should be a lesson for every public official
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bu, hər bir dövlət məmuru üçün dərs olmalıdır"

Экслюзивные новости

Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi