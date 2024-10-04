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Президент Ильхам Алиев: Джебраильская операция имела особое значение

Президент Ильхам Алиев: Джебраильская операция имела особое значение Освобождение Джебраила имело очень большое значение, потому что это был первый город, освобожденный от оккупантов во время Второй Карабахской войны.
Внутренняя политика
4 октября 2024 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев: Джебраильская операция имела особое значение

Освобождение Джебраила имело очень большое значение, потому что это был первый город, освобожденный от оккупантов во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

"К тому времени война шла уже неделю и было освобождено около 20 сел, в том числе села Джебраильского района. Однако первым освобожденным городом был Джебраил, и Джебраильская операция имела особое значение", - отметил глава государства, подчеркнув, что Вооруженные силы Азербайджана проявили в Отечественной войне настоящий героизм, самоотверженность, доблесть.

"Мы будем вечно гордиться нашими шехидами", - добавил президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The Jabrayil operation was of special importance
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Cəbrayıl əməliyyatı xüsusi əhəmiyyətə malik idi

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