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Президент Ильхам Алиев: Даже в сложный период мы оказали помощь более чем 30 странам

Президент Ильхам Алиев: Даже в сложный период мы оказали помощь более чем 30 странам "На сегодняшний день мы оказали гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам. Могу сказать, что мы даже не сообщали об этом, потому что делали это не для пиара, а просто как долг солидарности странам".
Внутренняя политика
7 июля 2020 г. 06:20
Президент Ильхам Алиев: Даже в сложный период мы оказали помощь более чем 30 странам

"На сегодняшний день мы оказали гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам. Могу сказать, что мы даже не сообщали об этом, потому что делали это не для пиара, а просто как долг солидарности странам".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Однако после того, как несколько глав государств направили мне письма благодарности, об этом уже стало известно, и мы, конечно, не скрываем это. Наоборот, считаю, что это - наше большое преимущество, потому что даже в сложный период мы оказали помощь более чем 30 странам и поступили правильно. Конечно, именно в трудные дни страны должны поддерживать друг друга. В радостные дни каждый может говорить хорошие слова, выступать с хорошими заявлениями. Но мы должны проявлять эту солидарность не на словах, а на деле, и мы ее проявили. Считаю, что благодаря этому международные позиции нашей страны еще более укрепились. Азербайджан и без того является страной, обладающей очень высоким имиджем в мире. Последние события еще раз подтвердили это. Эта гуманитарная и финансовая помощь еще раз показывает, что Азербайджан в первую очередь является страной, прочно стоящей на ногах, и в сложное время не замыкается в себе. Напротив, наши инициативы в этот период, в том числе инициативы в международной плоскости, поощряют международное сотрудничество. Здесь Азербайджан еще раз подтвердил свою репутацию как страны, играющей очень важную роль в мировом масштабе.

Во-вторых, такова наша философия. Убежден, что если кто-то обращается за помощью, то по возможности надо выполнить эту просьбу, потому что мы можем обрести еще больше друзей только за счет сотрудничества, доброты, помощи и поддержки. Мы делали это последовательно, продуманной политикой. Мы никогда не пытались, воспользовавшись тяжелым положением какой-либо страны, что-то урвать для себя. Всегда старались помочь. Если кто-то ценит это, то спасибо, кто забывает, ему виднее. Во всяком случае, наша совесть чиста. В этот период мы, конечно, и дальше можем и будем оказывать помощь. В том числе мы пожертвовали Всемирной организации здравоохранения 10 миллионов долларов. Первое пожертвование предназначалось исключительно для осуществления ими своих планов. А второе пожертвование предусмотрено для стран-участниц Движения неприсоединения, наиболее пострадавших от пандемии и находящихся в самом тяжелом положении. Мы оказали финансовую помощь другим международным организациям. Еще раз говорю: считаю, что мы поступили абсолютно правильно", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Hətta çətin bir dövrdə 30-dan çox ölkəyə yardım göstərmişik"

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