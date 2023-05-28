Президент Ильхам Алиев: даты освобождения Лачына и нашей сегодняшней встречи также имеют символический смысл

Даты освобождения Лачына и нашей сегодняшней встречи здесь также имеют символический смысл. В мае был оккупирован Лачын, и в мае лачынцы вернулись в Лачын. Правда, через 31 год, но мы вернулись.
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Подчеркнув, что в результате предательства стремившихся к власти и захвативших ее сил Кяльбаджар был оккупирован в апреле 1993 года, глава государства отметил: "Установив в апреле погранично-пропускной пункт в Лачынском направлении азербайджано-армянской границы, мы полностью восстановили свою территориальную целостность. То есть между этими датами есть связь".