Президент Ильхам Алиев: даты освобождения Лачына и нашей сегодняшней встречи также имеют символический смысл

Даты освобождения Лачына и нашей сегодняшней встречи здесь также имеют символический смысл. В мае был оккупирован Лачын, и в мае лачынцы вернулись в Лачын. Правда, через 31 год, но мы вернулись.

Даты освобождения Лачына и нашей сегодняшней встречи здесь также имеют символический смысл. В мае был оккупирован Лачын, и в мае лачынцы вернулись в Лачын. Правда, через 31 год, но мы вернулись.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

Подчеркнув, что в результате предательства стремившихся к власти и захвативших ее сил Кяльбаджар был оккупирован в апреле 1993 года, глава государства отметил: "Установив в апреле погранично-пропускной пункт в Лачынском направлении азербайджано-армянской границы, мы полностью восстановили свою территориальную целостность. То есть между этими датами есть связь".