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Президент Ильхам Алиев дал поручения новым главам ИВ

Президент Ильхам Алиев дал поручения новым главам ИВ "Вы сами должны проявлять инициативу в связи с развитием районов. В некоторых случаях местные исполнительные органы ленятся, либо ждут, что со стороны государства будут реализованы какие-то проекты, либо предприниматель придет и постучит в их дверь. В так
Внутренняя политика
25 июля 2022 г. 14:38
Президент Ильхам Алиев дал поручения новым главам ИВ

"Вы сами должны проявлять инициативу в связи с развитием районов. В некоторых случаях местные исполнительные органы ленятся, либо ждут, что со стороны государства будут реализованы какие-то проекты, либо предприниматель придет и постучит в их дверь. В таких случаях предпринимателям выдвигают определенные незаконные, необоснованные требования. Вы сами должны привлекать предпринимателей в свои районы, как местных предпринимателей, так и иностранных. Особенно если учесть, что Гёйгёльский, Масаллинский и Лерикский районы имеют очень богатый туристический потенциал, а волшебная природа этих районов – наше большое богатство - леса, горы, родники, реки, водопады. То есть, я считаю, что превратить эти районы в настоящий туристический центр - одна из главных задач".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с новоназначенными главами исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгёльского районов.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev gives instructions to newly appointed district governors
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev yeni icra başçılarına tapşırıqlar verib

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