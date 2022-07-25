Президент Ильхам Алиев дал поручения новым главам ИВ

"Вы сами должны проявлять инициативу в связи с развитием районов. В некоторых случаях местные исполнительные органы ленятся, либо ждут, что со стороны государства будут реализованы какие-то проекты, либо предприниматель придет и постучит в их дверь. В так

"Вы сами должны проявлять инициативу в связи с развитием районов. В некоторых случаях местные исполнительные органы ленятся, либо ждут, что со стороны государства будут реализованы какие-то проекты, либо предприниматель придет и постучит в их дверь. В таких случаях предпринимателям выдвигают определенные незаконные, необоснованные требования. Вы сами должны привлекать предпринимателей в свои районы, как местных предпринимателей, так и иностранных. Особенно если учесть, что Гёйгёльский, Масаллинский и Лерикский районы имеют очень богатый туристический потенциал, а волшебная природа этих районов – наше большое богатство - леса, горы, родники, реки, водопады. То есть, я считаю, что превратить эти районы в настоящий туристический центр - одна из главных задач".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с новоназначенными главами исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгёльского районов.