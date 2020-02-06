Президент Ильхам Алиев дал поручение в связи с эвакуированными из Китая азербайджанцами

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, сотрудники посольства Азербайджана в Турции встретились с эвакуированными из Китая азербайджанцами.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Турции, желания эвакуированных были выполнены.

Проблем со здоровьем у них не обнаружено, они чувствуют себя хорошо.

1 февраля Турция, наряду со своими гражданами, эвакуировала 6-х граждан Азербайджана из китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавируса. Основная часть эвакуированных - студенты. Они будут содержаться в карантине 14 дней.