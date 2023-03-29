Президент поручил привлечь к ответственности виновных в совершении теракта в отношении Фазиля Мустафы

Президент Ильхам Алиев поручил правоохранительным органам провести неотложные оперативно-следственные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших вероломный теракт, и привлечения их к уголовной ответственности.

Президент Ильхам Алиев дал указание правоохранительным органам провести неотложные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших вероломный террористический акт в отношении депутата Фазиля Мустафы, и привлечения их к уголовной ответственности.

Как сообщает Report, по поручению президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой помощник президента Анар Алекберов навестил в больнице депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, подвергшегося 28 марта вооруженному нападению перед своим домом.

Передав депутату пожелания исцеления от имени главы государства и первой леди, Анар Алакбаров отметил, что президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения о принятии медицинским персоналом всех необходимых мер для его скорейшего выздоровления.