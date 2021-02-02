Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению

1 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы.

1 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в больнице условиями.

Построенное согласно соответствующему Распоряжению Президента Азербайджана на территории площадью 4 гектара медицинское учреждение на 150 коек оснащено самым необходимым оборудованием производства Японии, Республики Корея, Италии и Турции. В больнице будут функционировать отделения хирургии, терапии, педиатрии, реанимации, диализа и другие, а также лаборатории. В это здание предусматривается перевести центральную больницу при Абшеронской районной центральной больнице, Абшеронскую районную поликлинику, Абшеронскую районную детскую поликлинику и отделение скорой и неотложной медицинской помощи.

После ознакомления с условиями, созданными в новом медицинском учреждении, Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

Интервью Президента Ильхама Алиева

-Господин Президент, прежде всего, выражаем Вам признательность за то, что уделили время для интервью. Первый вопрос касается Ваших впечатлений, связанных с этим учреждением здравоохранения, которое Вы открыли. Каковы Ваши впечатления?

-Впечатления очень позитивные. Эта новая больница отражает нашу деятельность в области здравоохранения. Как вам известно, в последние годы построено много больниц, которые обладают определенными стандартами, с точки зрения как архитектуры, так и оснащения оборудованием. Поэтому уверен, что в этой больнице гражданам будут оказываться качественные медицинские услуги, потому что здесь установлено все современное оборудование.

К тому же больница одновременно является местом работы врачей. Здесь будут работать более 200 врачей, а в целом, свыше 600 медицинских работников, и естественно, условия их работы меняются к лучшему. Уверен, что медицинские услуги, которые здесь будут оказываться, обеспечат, восстановят здоровье граждан. Строительство больницы еще раз показывает, что наша деятельность в этом направлении последовательно продолжается, и в Абшеронском районе также уже функционирует современная больница. Ее преимущество заключается также в том, что до сих пор различные медицинские учреждения размещались в разных местах, а сейчас в одном месте будут функционировать больница, поликлиника, детская поликлиника, все отделения – родильное, отделение скорой и медицинской помощи. Конечно, это очень важно и для удобства людей.

-Господин Президент, по Вашей инициативе во всех регионах Азербайджана построены больницы, отвечающие самым современным стандартам. Хотелось бы узнать Ваше мнение о последующем этапе, то есть, эта программа завершилась или ее исполнение будет продолжаться?

-Считаю, что в целом уже завершается, потому что больницы функционируют во всех регионах нашей страны. За последние 17 лет были либо заново отстроены, либо капитально отремонтированы более 750 больниц. Фонд больниц и медицинских учреждений нашей системы здравоохранения в настоящее время, можно сказать, отвечает самым высоким стандартам. После этого мы, конечно, в первую очередь будем предпринимать дополнительные шаги для усовершенствования системы здравоохранения и повышения качества медицинских услуг, в особенности, на нынешнем этапе.

Важнейшей задачей являлись создание и модернизация материально-технической базы системы здравоохранения. Помню, в 2004 году, после избрания на пост Президента я заявил, что мы должны превратить «черное золото» в человеческий капитал. Честно говоря, объем нашего «черного золота» в то время был не такой уж большой, еще не был построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, но мы уже могли прогнозировать всю эту работу. Мы знали, что нас ждет период большой нефтедобычи. Поэтому моя важнейшая задача заключалась в направлении доходов от нефти в человеческий капитал. Как я уже сказал, эта задача в целом уже выполнена. Во всех регионах функционируют самые современные больницы, поликлиники, диагностические центры. Если бы мы не добились этого, то в последние годы ежегодно 5 миллионов человек не могли бы проходить медицинское обследование. Считаю, что это тоже большое достижение, потому что, участвуя в открытии, может быть, более 100, а может, и больше - сейчас не помню – больниц, я неоднократно привлекал внимание граждан к вопросу о том, что каждый человек обязательно должен раз в год проходить обследование. Сейчас я уже не говорю об этом, нет необходимости, потому что этот вопрос решен, уже несколько лет идет процесс массового обследования. Еще раз хочу сказать: медицинское обследование за счет государства 5 миллионов человек – половины населения страны - требует большой организационной работы и финансовых ресурсов. Азербайджан является одной из немногих стран, выдвинувших, а также реализовавших эту инициативу. Кроме того, как вам известно, мы перешли к системе обязательного медицинского страхования. Этот переход также был осуществлен поэтапно. Реализация пилотных проектов предоставила нам первоначальные данные, которые были очень позитивными. В трех городах, охваченных пилотными проектами, повысилось качество медицинских услуг, в то же время на высоком уровне была удовлетворенность граждан. Поэтому мы уже перешли на эту систему. Если бы у нас не было современного больничного фонда, то перейти к этому было бы невозможно. То есть, мы делаем все последовательно, и, наверное, в предстоящие 1-2 года уже строительство крупных больниц будет прекращено, будут предприниматься шаги, направленные больше на усовершенствование, модернизацию системы здравоохранения.

-Господин Президент, наверное, открытие данной больницы именно в период пандемии имеет особое значение. То есть, глобальная пандемия продолжается уже больше года. Как Вы оцениваете работу, проделанную до сих пор в Азербайджане в области борьбы с этим вирусом?

-Да, конечно, открытие этой больницы в период пандемии является знаменательным событием. Однако, естественно, строительство данной больницы началось до пандемии, строительством этих больниц мы должны были застраховать себя от возможных сюрпризов, ведь никому и в голову не могло прийти, что начнется пандемия. Но могли бы произойти какие-либо другие неприятные события. Поэтому наш больничный фонд должен был быть готовым к этому. Считаю, что Азербайджан, с первых дней приняв превентивные меры в борьбе с пандемией, добился желаемого. На всех этапах, то есть, в течение этого года, нам удавалось сохранять ситуацию под контролем. Особую роль здесь, конечно, сыграла доставка в страну новых лабораторий, потому что до пандемии у нас было всего 8 лабораторий, и в день можно было проводить всего тысячу тестов. В настоящее время число лабораторий составляет 42, можно проводить 20 тысяч тестов, и мы их проводим. В целом, проведено 2 миллиона 400 тысяч тестов. То есть, это очень большая цифра.

В то же время в период пандемии мы с первых дней занялись поставкой в страну больниц модульного типа, проявив и здесь, считаю, лидерство, потому что после нас многие страны предприняли аналогичные шаги. Однако производители уже не успевали. Мы же доставили в Азербайджан и построили 13 больниц модульного типа. Сейчас больничный фонд у нас полностью позволяет решать все вопросы, связанные с заболеванием, достаточно как палат, так и реанимационных палат. Благодаря этому, а также проводимой государственной политике в последние недели наблюдается позитивная динамика, число выздоровевших значительно превышает число заболевших. Считаю, что в связи с началом вакцинации в этом направлении будут предприняты еще более успешные шаги. Именно благодаря этому сегодня мы вступили в период смягчения. В течение года мы то смягчали, то ужесточали режим, предпринимали шаги в соответствии с ситуацией, чтобы охранять здоровье людей, а также не создавать для людей дополнительных трудностей там, где они не нужны. То есть, мы всегда очень чутко подходили к данному вопросу, чтобы решить эти два важных вопроса – здоровье людей, их удобство и, как говорится, моральное состояние.

-Господин Президент, мы также стали свидетелями высокой оценки на международном уровне этих превентивных мер, осуществляемых Азербайджаном мер борьбы. Различные ведущие международные структуры высказали свое мнение по этому поводу. Порой в этой борьбе также использовалось выражение “азербайджанская модель”. Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом?

-Да, конечно, это нас очень радует. Разумеется, мы очень рады, что международные организации высоко оценивают деятельность Азербайджана. Однако наша основная задача заключается в том, чтобы защитить наш народ, наших граждан, потому что в первые дни пандемии было неизвестно, какие угрозы или же какие последствия могут быть у этого заболевания, исследования и сегодня не проведены до конца. Поэтому мы, предприняв с первых дней эти шаги, а также наладив контакты со Всемирной организацией здравоохранения, старались проводить в этой области максимально эффективную работу. Как вы отметили, Всемирная организация здравоохранения уже говорит об “азербайджанской модели”, высоко оценивает проделанную работу, несколько раз представляла Азербайджан как образцовую страну. Одновременно, как мне недавно сообщили, ведущая в мире компания по опросу мнений – «Gallup» провела среди граждан Азербайджана анализ – опрос мнений. 86 процентов граждан высоко оценивают деятельность государства в этой области, Азербайджан занимает по этому показателю 4-е место в мире. То есть, и международные организации, ведущая в этой области организация – Всемирная организация здравоохранения, и население страны высоко оценивают нашу деятельность. Это само по себе является показателем, свидетельствующим о том, что мы на правильном пути, всегда говорили гражданам правду. Говоря о тех или иных ограничениях, которые могут создать проблему для граждан, мы всегда отмечали, что это необходимо, неизбежно, если мы не сделаем этого, то можем столкнуться с большими проблемами, что наша система здравоохранения не сможет мобилизовать свои ресурсы для лечения растущего числа больных. Рад, что все наши призывы были встречены гражданами с пониманием. В результате как государственная политика, так и возросшая ответственность граждан позволили сохранить сегодня ситуацию под контролем.

-В этот период мы также стали свидетелями помощи Азербайджана зарубежным странам.

-Верно. Как ответственная страна, мы посчитали это своим долгом. В частности, Азербайджан как страна, председательствующая в Движении неприсоединения, обязательно должна была сделать это. Материальное положение многих стран, в особенности, в нынешнее время, очень плохое. Многие страны не могут удовлетворять повседневные потребности граждан. В таком случае мы считаем, что обязательно в пределах возможностей должны оказывать эту помощь. Таким образом, за минувший период была оказана финансовая и гуманитарная помощь более чем 30 странам, кроме того, сделаны добровольные пожертвования международным организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения, на сумму 10 миллионов долларов. Из них 5 миллионов были направлены на общие меры, связанные с пандемией, а 5 миллионов – на помощь особенно бедным странам-членам Движения неприсоединения.

Кроме того, мы были инициаторами проведения саммитов на международной арене. Два саммита – и Тюркского совета, и Движения неприсоединения – были посвящены COVID-19. Они тоже имели очень позитивные результаты, потому что это была первая такая инициатива, и ее выдвинули мы как председатель обеих структур. После этого уже при поддержке членов Движения неприсоединения мы провели специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Это было не так легко, так как для проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи необходимо много факторов. Могу сказать, что некоторые страны, хотя открыто и не возражали, тем не менее, не были особо заинтересованы в этом. Потому что некоторые считали, что такая инициатива должна принадлежать только, как говорится, большим странам, и эту инициативу, по их мнению, наверное, следовало согласовать заранее. Мы же выдвинули ее как собственную инициативу. Как вам известно, Армения выступила против этого, что вызвало большое удивление. То есть, Армения еще раз продемонстрировала всему миру, как велика азербайджанофобия в этой стране, причем это было до войны.

Выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН как председатель Движения неприсоединения, я призвал все страны к солидарности – мы должны объединить усилия в борьбе с этой бедой, здесь не должно предприниматься каких-то односторонних шагов, богатые страны должны проявить ответственность. Вакцин должно хватить народам всех стран. Я даже сказал, что богатые страны должны приобрести и передать эту вакцину гражданам бедных стран. Я также обратился к компаниям, чтобы и они не гнались за прибылью в этой области, то есть, были ответственными. В принципе, многие страны поддержали эти мои призывы, но, к сожалению, реальная жизнь демонстрирует нам совершенно иную картину. Мы видим здесь большую разницу между словом и делом.

-Вы коснулись справедливого распределения вакцины. Хотелось бы узнать Ваше мнение по еще одному вопросу. В целом, мы можем сказать, что в настоящее время в борьбе с пандемией начался новый этап – вакцинация по всему миру. Даже в этой сфере мы являемся свидетелями напряженности между определенными странами. В качестве примера можно указать скандал между Европейским Союзом и Великобританией. В чем, по-Вашему, причина?

-Причина этого, еще раз говорю, в несправедливости, противоречиях, существующих в этой области даже в отношениях союзников. Отмеченный вами факт сам по себе вызывает большую обеспокоенность, потому что Великобритания до недавнего времени являлась членом Европейского Союза, и страны Европейского Союза связаны с Великобританией многовековыми узами. В то же время эти страны являются членами НАТО, и подобный скандал между ними, конечно, вызывает многочисленные вопросы. Мы видим это из открытой печати. К примеру, недавно я увидел, что представители Европейского Союза обвиняют Великобританию в том, что идут очень серьезные процессы, связанные с несправедливым распределением производимой ею вакцины. Я даже помню эти цифры. Было отмечено, что вакцину получили 13 процентов граждан Великобритании и только 2 процента граждан Евросоюза. Если и дальше так пойдет, то Великобритания обеспечит 75 процентов населения вакциной до июля, а Европейский Союз - до октября. То есть, эти заявления заставляют задуматься. Вслед за этим мы увидели, что были введены некоторые эмбарго. Как вам известно, некоторые производственные участки организованы в Европе. Поэтому и разразился такой скандал. Конечно, мы должны внимательно отнестись к этому. Если развитые страны не могут справедливо распределить между собой эти вакцины и выдвигают взаимные обвинения, то что должны думать другие страны? А кто поможет бедным странам, гражданам развивающихся стран? Думают ли об этом? Я до сих пор не слышал от лидеров многих развитых стран таких призывов.

Поэтому мы как председатель Движения неприсоединения, оставаясь верными своим заявлениям, уже поднимаем этот вопрос на мировой арене. Принимая председательство, я сказал, что Азербайджан будет отстаивать международное право и справедливость, отстаивать интересы всех стран-членов, и мы делаем это. Проведение этих двух саммитов и специальной сессии говорит о том, что мы и в этой области ведем себя как ответственная страна, будем и дальше возвышать свой голос, потому что не исключено, что борьба за вакцины еще более обострится, и это может привести к трагическим последствиям.

-Господин Президент, с Вашего позволения вернемся к части процесса вакцинации, касающейся Азербайджана. Вы уже отметили, что этот процесс в нашей стране начался. Как Вы расцениваете проводимую работу?

-Оцениваю положительно, потому что Азербайджан первым на Южном Кавказе дал старт вакцинации. В то же время Азербайджан находится в числе первых в нашем регионе. Это результат того, что с первых дней пандемии работа была выстроена правильно, были предприняты все необходимые шаги, налажены контакты с международными организациями. Мы являемся членами инициативы COVAХ, по линии которой завезем в нашу страну различные вакцины. Кроме того, мы подписали с несколькими компаниями договоры о поставке вакцин в нашу страну. Однако реализация некоторых из них задерживается, видимо, по указанным мною причинам. Одновременно мы уже заказали 4 миллиона доз вакцины, и уже обеспечена их поставка в Азербайджан, это – вакцины китайского производства. С 18 января в Азербайджане началась вакцинация. Для сравнения могу сказать, что в Европейском Союзе она началась 18 декабря минувшего года. То есть, спустя месяц граждане Азербайджана уже получают эти вакцины, вакцинируются, что, конечно, является свидетельством нашей эффективной работы и в области вакцинации.

Должен также сказать, что в нынешних условиях эти разногласия, в особенности, между богатыми странами, оказывают негативное влияние и на производителей, лишают граждан многих стран данных вакцин. Кроме того, это разжигает недоверие между странами в мире. Сейчас вы говорили о скандале между Европейским Союзом и Великобританией, но есть и другие примеры. К примеру, опять же ссылаясь на открытую печать, могу сказать, что развитые страны составляют 14 процентов населения мира. В то время, как на сегодняшний день развитые страны заказали 53 процента вакцин в мире. То есть, это опять же несправедливость, неравенство. Есть вакцина Moderna, если не ошибаюсь, американского производства. 98 процентов вакцины Moderna заказали богатые страны. Pfizer – вакцина европейского производства. Богатые страны заказали 96 процентов вакцины Pfizer. Хорошо, а что должны делать граждане бедных стран, болеть? Когда они болеют, вероятность их смерти повышается, так как система здравоохранения в этих странах несравнимо отстает от системы здравоохранения развитых стран. Поэтому мы должны говорить об этих вопросах, не скрывать их. Однако данная информация проходит в открытой печати, а потом словно забывается, так как это невыгодно. Невыгодно структурам, которые руководят мировыми медиа, потому что это демонстрирует большое расхождение между словами и делами данных акторов.

Могу привести еще один пример. Согласно предоставленной недавно информации, Канада заказала вакцины для 154 миллионов человек. Население Канады составляет 38 миллионов. Это страна, правительство которой демонстрировало чисто проармянскую позицию во время Отечественной войны, поддерживало оккупантов, пыталось бросить тень на наше правое дело и даже ввело необоснованное эмбарго на экспорт в Турцию камер беспилотных летательных аппаратов “Байрактар”. Эта проармянская страна заказывает 154 миллиона вакцин, платит за них, в то, время, как население страны составляет 38 миллионов человек. То есть, в четыре раза больше. Значит, 120 миллионам не хватит этой вакцины. Они ее не получат, заболеют, умрут. А им и дела нет до этого. Предаваясь эгоистическим чувствам, они лишь хотят обеспечить свои интересы. О какой демократии в таком случае может идти речь? О какой справедливости, милосердии, правах человека? Значит, права жителей бедных стран попираются, их здоровье подвергается риску. При этом богатые страны обеспечивают свои интересы, как говорится, с избытком – в 4-5-кратном размере.

Данный вопрос связан не только с этим заболеванием. Он имеет очень глубокие корни, и это неслучайно, так как эти глубокие корни ведут нас в период колонизации. Однако мы словно наблюдаем неофициальный период неоколониализма, или же необъявленного колониализма, другого названия этому нет. Имеют ли в таком случае эти страны моральное право кому-то что-то говорить, кого-то в чем-то обвинять? Это – эгоизм, бессовестность. Азербайджан – страна, председательствующая в Движении неприсоединения, здесь не молчит и не будет молчать. Пользуясь сегодня этой возможностью, я призываю членов Движения неприсоединения присоединиться к нашему голосу, и мы должны поднимать этот вопрос с международных трибун, с трибуны ООН. Мы должны обратиться к Всемирной организации здравоохранения, компаниям, богатым странам, чтобы эти страны отказались от данной практики. Это несправедливо. Нельзя закрывать на это глаза. Азербайджан как лидер второй по величине после ООН структуры и впредь будет говорить свое слово в данном вопросе.

-Вы коснулись вопроса Отечественной войны. С Вашего позволения, очередной вопрос будет связан с землями, освобожденными от армянской оккупации. Вы уже несколько раз бывали на этих территориях. Хотелось бы еще раз услышать о Ваших впечатлениях.

-Впечатления – конечно, я переживаю те же чувства, что и все граждане Азербайджана, может,и больше, потому что я уже лично побывал на этих землях. Сейчас в телевизионных репортажах периодически показывают эти разрушенные, опустошенные территории. Но, конечно, когда воочию видишь это, картина совершенно иная. Это еще раз показывает, с каким злом мы вели борьбу. Проармянские, антиазербайджанские, исламофобские круги, пытающиеся сегодня бросить тень на нашу справедливую борьбу, должны знать, что презренная Армения, оккупировав, захватив наши земли, разрушила всю нашу инфраструктуру. Я побывал в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском районах, в городе Шуша. Город Агдам полностью разрушен. Нет ни одного уцелевшего здания. Осталась лишь полуразрушенная мечеть, которую армяне осквернили. В Физули нет ни одного здания, только трех-четырехэтажное здание воинской части. На въезде в Джебраил есть воинская часть, города нет. В Губадлы и Зангилане осталось несколько домов, причем в полуразрушенном состоянии. Они использовали эти дома в качестве отдела полиции, а значит, как военную базу. В селах вдоль дороги нет ни одного уцелевшего здания. Все здания в селах разрушены, разграблены. Эта картина сегодня демонстрируется и должна демонстрироваться всему миру. На протяжении многих лет руководство Армении и его покровители скрывали это. Словно ничего такого нет. Это скрывали и представители международных организаций в данных регионах. Этот грабеж, вандализм, враждебность должны привлечь внимание всего мира. Именно поэтому мы приглашаем туда журналистов, представителей дипломатического корпуса. Надо приглашать больше, чтобы все видели. Мы не только восстановили нашу территориальную целостность, но и уничтожили армянский фашизм, армянский вандализм. Хотя мы и не полностью спасли наш регион от фашистской идеологии, но уничтожили значительную ее часть. Поэтому наша славная Победа имеет огромное значение для региона и всего мира.

Я спрашивал себя, почему они сделали это? Честно говоря, по сей день не могу найти ответа на этот вопрос. Одна из причин заключается в том, что они считали, что в таком случае, если все дома будут разрушены, азербайджанцы не вернутся на эти земли. Потому что они не думали, что после этой трагедии мы сможем встать на ноги, укрепиться, сможем, рационально используя богатые природные ресурсы, развивать нашу страну, восстановить эти земли, территории. Они считали, что мы никогда не вернемся туда. Это – первая причина. Вторая причина, - а может и первая, - вражда, которую они вынашивают в своем сердце против нас. В советское время мы не знали, не чувствовали этого. Я хорошо помню те годы. В Азербайджане жили тысячи армян. Наше отношение к ним было очень хорошим. Они тоже вели себя здесь как нормальные члены общества. Ни о какой неприязни, враждебности не могло быть и речи. Как же случилось, что в 1992-93-х годах они проявили такую жестокость против нас? Ходжалинский геноцид, другие военные операции, приведшие к убийству невинных людей, такая жестокость в отношении мирного населения. Значит, в их душе всегда были эти семена вражды. Сегодня Азербайджан сломал им хребет, уничтожил их армию, их идеологию, идеологические основы, которые они культивировали годами, десятилетиями. Конечно, понятно, как они сегодня относятся к нам. Но что плохого мы сделали в то время? Мы не сделали ничего плохого. Сколько ненависти, вражды должны быть в сердце человека, чтобы расстрелять бюсты Бюльбюля, Натаван, Узеира Гаджибейли. Причем в отношении кого? Народа, который дал тебе здесь место. Ты поселился здесь. Был переселен на чужую для тебя землю, в Карабах, переселен из Анатолии, Ирана, азербайджанский народ раскрыл для тебя свои объятия, накормил тебя. Вместо спасибо ты разрушил в 1992-93-х годах все здания, мечети, осквернил их. Эти кадры есть в интернете - военный преступник Кочарян, приехавший в этот раз в Карабах во время Карабахской войны и бежавший оттуда, как мышь, стоял перед агдамской мечетью, и оскорбительные выражения на стене агдамской мечети. Вот, кто он такой. Он жил этими чувствами. Мы сломали им хребет, уничтожили их.

Считаю, что современный мир не видел второго такого зверства. Сожгли, убили безоружных людей, сожгли детей. Разрушили все здания, наши мечети. Армянский фашизм – это самая жестокая, самая опасная, ненавистная, уродливая идеология, и мы ее уничтожили. Считаю, что с годами мир лучше осознает наши исторические заслуги. В том числе настанет время, когда армянский народ будет благодарен нам за то, что мы хотели спасти его от этой беды. Надеюсь, что они будут спасены. Иначе будущее Армении как государства окажется под большим вопросом.

-Господин Президент, в одной из новостей в прессе говорится, что председатель Центрального банка сообщил о том, что в Шуше откроется представительство данной структуры. Хотелось бы узнать Ваше отношение к этому вопросу.

-Мое отношение к этому отрицательное. Скажу почему. Во-первых, это – произвол. Такое заявление обязательно должно быть согласовано с руководством. Я принял много очень важных решений, связанных с восстановлением освобожденных земель, создан штаб, который возглавляет руководитель Администрации Президента. Я сказал, что все предложения, все инициативы должны быть направлены туда, потому что мы не можем восстанавливать эти земли, территории так, как кому-то вздумается. Один хочет открыть филиал, другой- еще какую-то структуру. Это недопустимо и неприемлемо. Поэтому здесь необходима субординация. Выступать с такими заявлениями ради дешевой популярности или же создания для себя какого-то нового офиса совершенно неприемлемо, этому надо положить конец.

Во-вторых, всю работу мы проводим последовательно. Я неоднократно говорил азербайджанскому народу об этой последовательности, чтобы и люди знали, какую работу мы будем проводить. В первую очередь, когда на эти земли смогут вернуться бывшие переселенцы. Первое – разминирование. Это – большой процесс. Армяне не дают нам карты заминированных участков. Поэтому сейчас очень часто происходят и взрывы. В настоящее время мы переформируем Агентство по разминированию, его деятельность будет более эффективной. Но это займет определенное время. Работы, связанные с разминированием, конечно, должны завершиться. После этого – оценка ущерба. Если мы не проведем оценку ущерба, то завтра не сможем добиться успеха во взыскании контрибуции. Поэтому местным структурам следует в первую очередь провести паспортизацию всех разрушенных домов. Необходимо провести видео-, фотосъемки, съемки с дронов, протоколирование. Каждое здание, каждый дом, находящийся в селе, здание, расположенное в каждом городе, должны иметь свой паспорт. Мы предоставим эти сведения привлеченным международным компаниям, которые сами проведут исследования, сами осуществят мониторинговые миссии и окажут нам содействие в иске, который будет подан против Армении для взыскания контрибуции. То есть, последовательность такая.

После проведения этой работы должны быть реализованы инфраструктурные проекты. Ведь люди не смогут там жить без инфраструктуры. Если нет воды, света, дорог, то как они будут жить? После этого необходимо построить дома. Я дал указание, наши структуры уже работают, готовятся генеральные планы всех городов, причем не просто так – концепция “умный город”, “умное село”. Это требует времени. В то же время все должно делаться по плану. А то кто-то скажет, я построю это, другой скажет – это. Кто ты такой? Занимайся своим делом. Повторяю, тех, кто гонится за дешевой популярностью, ждет плохой конец, это во-первых. Во-вторых, в стране есть порядок. Никто не может делать то, что ему вздумается. Если кто-то забыл об этом, мы напомним. Конечно, это еще не все. Должны быть построены и социальные объекты. Параллельно со строительством домов – социальные объекты: больницы, школы, культурные учреждения, спортивные сооружения. А то если мы сейчас, как говорится, построим где-то школу или больницу, кто туда пойдет. Там нет людей.

Что касается Шуши, то этот город объявлен мною культурной столицей нашей страны. Это знает каждый, и это решение получило высокую оценку. Шуша станет одной из культурных столиц не только Азербайджана, региона, а, может, и всего мира. В Шуше должна быть очень богатая культурная жизнь. Наши соотечественники, которые будут жить в Шуше, должны вернуться туда после того, как будет проделана вся эта работа. Шуша, можно сказать, разрушена, все здания разрушены. Осталось лишь бывшее здание райкома, где ненавистная хунта свила для себя гнездо, и еще вилла главаря хунты, да одна-две виллы преступных, коррумпированных армянских чиновников. Других зданий там нет. Есть еще «хрущевки», которые давно уже непригодны для проживания, там жили 2 тысячи армян. Центральный банк оказывал услуги людям, чтобы открыть там филиал? Для кого он откроет филиал? Для себя, чтобы пойти и сесть там или чтобы по время поездок туда иметь там резиденцию, условия, чтобы туда расходовались деньги. Какая от этого польза людям? Никакой. И не только это. Ко мне обращались и другие структуры. Им во всяком случае хватило ума обратиться ко мне, а я ответил, мол, сидите на месте. Я и их могу назвать, перечислить, пусть граждане Азербайджана знают. Азеравтойол. Его руководитель обратился ко мне, мол, разрешите открыть в Шуше региональный центр структуры Азеравтойол. Для чего? Нужно проложить дорогу – прокладывай. Никто не прокладывает дорогу за свой счет, государство выделяет бюджет. Что региональному центру Азеравтойол делать в Шуше? Хочет создать для себя условия, захватить эту землю, построить для себя имение, огородить его, поставить сторожа и да, останавливаться там во время поездок и любоваться природой. АЗАЛ. Его руководитель тоже обратился ко мне о том, что хотят создать в Шуше какую-то структуру АЗАЛ. Это в принципе абсурд. Я ему тоже сказал нужные слова - сиди на месте. Потом Государственный таможенный комитет обратился в связи с созданием в Шуше Карабахского регионального центра. Разве в Шуше есть граница, чтобы был региональный центр таможни?

Знаете, этим людям приходят в голову такие вредные мысли, и они их высказывают. Список можно продолжить. Министерство по чрезвычайным ситуациям. Министр обратился ко мне, мол, разрешите создать там, в Шуше, Карабахский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям. И вновь с той же целью, вновь земля, пока там никого нет, опять ограда, не знаю, колючая проволока, резиденция. Государственная пограничная служба. Если сейчас скажу об этом предложении, наверное, азербайджанский народ будет смеяться, как и я. Начальник службы звонит мне и говорит: разрешите создать Шушинскую заставу пограничной службы. Я спросил: послушай, разве в Шуше есть граница? Ответьте мне, есть в Шуше граница или нет? Говорит, нет. Спрашиваю: какую же заставу в этом случае ты создаешь? Сегодня у нас появилась такая протяженная граница с севера на юг, от Кяльбаджара до Джебраила, граница с Арменией. В Джебраильском районе граница с Ираном, создавай там. Что тебе делать в Шуше?! И вновь приеду, осяду, размещусь, построю резиденцию, и все за государственный счет. Главное, чтобы у меня была здесь резиденция. Порой я не говорю об этом гражданам, чтобы не вызывать у них, извините за выражение, чувства брезгливости. Но и моя чаша терпения уже переполнена, говорю, чтобы и граждане знали, и чиновники. Чтобы чиновники знали свое место и занимались своими делами.

К тому же, я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников! Поэтому пусть каждый сидит на месте, занимается своим делом и не раздражает меня. Территория Шуши составляет 300 гектаров. Я не позволил там никакого строительства, потому что прежде всего нам необходимо проанализировать. После этого должны восстановить исторические здания. Как восстановить, я не могу сказать, это должны сказать специалисты, которых мы сейчас привлекли. К примеру, как восстановить дворец Хуршидбану Натаван? Там только одна стена, остальные разрушены. В какой форме его нужно восстанавливать? Надо ли отстроить его остальную часть в прежнем стиле или же построить в такой форме, чтобы люди видели, где и что было разрушено, снесено. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не специалист. Сегодня этим уже занимаются различные местные и иностранные компании. Считаю, что мы должны восстановить в Шуше только и только исторические здания. После этого «хрущевки» – не хочу опережать, - считаю, что многие из них следует убрать оттуда. На их месте, наверное, надо построить современные 4-5-этажные жилые здания. Но я лишь делюсь своим мнением по этому поводу. Последнее слово за специалистами, архитекторами, историками, шушинцами, каким они хотят видеть город, так как это их город. И в то время, когда нас ждет вся эта работа, один встает и говорит, я открываю филиал, другой говорит, открываю заставу, третий – открываю центр Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ей-богу, не знаешь, что и сказать. Я нашел, что сказать, сказал им такие слова, которые они никогда не забудут. Хочу сказать и гражданам Азербайджана, что в предстоящей работе, связанной с восстановлением, обязательно нужен общественный контроль. Иначе опять будут построены уродливые здания, захвачены земли, каждый построит для себя какой-то объект.

Хочу коснуться еще одного вопроса. Я создал структуру временного управления. Почему? Потому что вижу, знаю: некоторые уже зарятся на эти места. Сейчас туда словно ожидается атака для захвата. Это – моя земля, та – твоя, это – тебе, а это – мне. Но я накажу их всех, причем как следует. Пусть каждый сидит на своем месте и занимается своим делом. Все земли будут восстановлены по плану. Там будут созданы условия для людей, такие условия, которые станут примером для всего мира. Никаких незаконных действий быть не может. Никакая земля не будет захвачена. Все должно быть по плану и основательно. Уверен, что мы добьемся этого. Все мы хотим, чтобы разрушенные города в скором времени были восстановлены, но в то же время восстановлены так, чтобы обеспечить удобство вернувшихся туда людей, чтобы показать всему миру мощь современного, сильного Азербайджана.

-Господин Президент, еще раз выражаем Вам признательность за то, что уделили нам время.

-Президент Ильхам Алиев: Спасибо.