Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское общество основано на семейных ценностях

Азербайджанское общество основано на традиционных ценностях, семейных ценностях, и эти ценности очень глубоки.

Азербайджанское общество основано на традиционных ценностях, семейных ценностях, и эти ценности очень глубоки.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Это важно, что сегодня, спустя более чем 30 лет после обретения независимости, живя в глобальной среде, мы сумели сохранить эти семейные ценности и уважение к старшему поколению. Это является основой нашего общества. Для меня, как и для любого другого азербайджанца, отец - это очень дорогой человек; человек, на которого хочется быть похожим. Особенно, когда ты можешь гордиться своим отцом. Это большое счастье для меня, потому что я был рядом с ним в самые трудные времена для него лично и для всего азербайджанского народа", - отметил глава государства.