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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское общество основано на семейных ценностях

Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское общество основано на семейных ценностях Азербайджанское общество основано на традиционных ценностях, семейных ценностях, и эти ценности очень глубоки.
Внутренняя политика
24 июля 2023 г. 15:23
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское общество основано на семейных ценностях

Азербайджанское общество основано на традиционных ценностях, семейных ценностях, и эти ценности очень глубоки.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Это важно, что сегодня, спустя более чем 30 лет после обретения независимости, живя в глобальной среде, мы сумели сохранить эти семейные ценности и уважение к старшему поколению. Это является основой нашего общества. Для меня, как и для любого другого азербайджанца, отец - это очень дорогой человек; человек, на которого хочется быть похожим. Особенно, когда ты можешь гордиться своим отцом. Это большое счастье для меня, потому что я был рядом с ним в самые трудные времена для него лично и для всего азербайджанского народа", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan’s society is based on family values
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan cəmiyyəti ailə dəyərləri üzərində qurulub"

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