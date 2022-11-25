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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует увеличение добычи газа

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует увеличение добычи газа Азербайджан начал газовые своп-операции с Туркменгазом.
Внутренняя политика
25 ноября 2022 г. 10:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует увеличение добычи газа

Азербайджан начал газовые своп-операции с Туркменгазом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", которая проходит в Университете АДА.

"Мы начали своп-операции с Туркменгазом. Это важно, учитывая рост потребностей Азербайджана в газовой промышленности, а также возросшую необходимость в крупных объемах газа.

Мы также продолжаем работу с зарубежными нефтяными компаниями, планируем увеличение добычи газа с существующих и новых месторождений, которые будут запущены со следующего года, в частности, с газоконденсатного месторождения "Абшерон", - заявил глава государства.

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