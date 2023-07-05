Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму

Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму.

Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

Глава государства отметил, что Движение неприсоединения, созданное в результате процесса деколонизации, должно решительно бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению.