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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан уже около года являются официальными союзниками

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан уже около года являются официальными союзниками Сегодня знаменательный день в истории отношений Узбекистана и Азербайджана. Государственный визит Президента Узбекистана проходит, как и подобает, в атмосфере братства, взаимопонимания.
Внутренняя политика
2 июля 2025 г. 17:48
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан уже около года являются официальными союзниками

Сегодня знаменательный день в истории отношений Узбекистана и Азербайджана. Государственный визит Президента Узбекистана проходит, как и подобает, в атмосфере братства, взаимопонимания.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Сегодня мы и в рамках двусторонней встречи, а также в рамках заседания Межгоссовета обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, еще раз подтвердили стратегический, союзнический характер наших отношений. В прошлом году в Ташкенте нами был подписан Договор о союзническом взаимодействии, что является самым высоким и значимым документом в отношениях любых стран. Мы уже официально союзники около года и демонстрируем это и активным взаимодействием на международной арене, взаимной поддержкой, также конкретными планами и проектами, которые осуществляем во многих сферах", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan and Uzbekistan have been official allies for about a year
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan və Özbəkistan artıq bir ilə yaxındır ki, rəsmi müttəfiqlərdir

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