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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – это остров стабильности, остров безопасности

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – это остров стабильности, остров безопасности Независимость – самое большое благо, самое большое достояние. Сегодня мы, все азербайджанцы, с чувством гордости отмечаем, что живем как в полном смысле этого слова независимая страна.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 12:16
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – это остров стабильности, остров безопасности

Независимость – самое большое благо, самое большое достояние. Сегодня мы, все азербайджанцы, с чувством гордости отмечаем, что живем как в полном смысле этого слова независимая страна.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что в Азербайджане обеспечивается безопасность, господствуют мир и спокойствие, глава государства сказал: "Сейчас повсюду в мире происходят войны, столкновения, противостояния, мы каждый день видим это. Азербайджан – это остров стабильности, остров безопасности. Это тоже большое достояние, и азербайджанский народ хорошо знает это, так как в первые годы независимости мы пережили трудные дни".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan is an island of stability, an island of security
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan sabitlik adasıdır, təhlükəsizlik adasıdır"

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