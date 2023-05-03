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Президент Ильхам Алиев: Армяне должны произнести, что Карабах – это Азербайджан

Президент Ильхам Алиев: Армяне должны произнести, что Карабах – это Азербайджан Что касается формального изложения прямой поддержки западными странами территориальной целостности Азербайджана, думаю, что это произойдет в свое время. На самом деле, время уже наступает. И важно то, что сама Армения сейчас более открыто, чем некоторые д
Внутренняя политика
3 мая 2023 г. 18:40
Президент Ильхам Алиев: Армяне должны произнести, что Карабах – это Азербайджан

Что касается формального изложения прямой поддержки западными странами территориальной целостности Азербайджана, думаю, что это произойдет в свое время. На самом деле, время уже наступает. И важно то, что сама Армения сейчас более открыто, чем некоторые друзья Армении на Западе, говорит о фактическом ее признании.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Напомнив, что Армения подписала Пражскую декларацию в октябре прошлого года и в том же месяце — Сочинскую декларацию, где выразили своё согласие на принятие Алма-Атинской декларации 1991 года за основу нормализации отношений, глава государства сказал: «В Алма-Атинской декларации фактически очерчены и признаны в качестве административных и официальных границы бывших республик СССР. Это означает, что они уже согласились, что Карабах - это Азербайджан. А я недавно сказал, что им просто нужно сказать последнее слово. Они сказали «А», теперь они должны были сказать «Б», они должны произнести то, что сказал я, что Карабах – это Азербайджан, я жду этого. Я надеюсь, что это время наступит».

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