Президент Ильхам Алиев: Армения ввязалась в опасные игры

Армения ввязалась в опасные игры. Пусть они не забывают историю Второй Карабахской войны. Пусть не забывают, как на коленях молили нас о пощаде, как, может быть, десять раз в день обращались к России на самом высоком уровне, прося остановить войну.

Армения ввязалась в опасные игры. Пусть они не забывают историю Второй Карабахской войны. Пусть не забывают, как на коленях молили нас о пощаде, как, может быть, десять раз в день обращались к России на самом высоком уровне, прося остановить войну.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

Глава государства также подчеркнул: "Пусть они не забывают об антитеррористической операции. Пусть не забывают, что даже в тех географических условиях мы смогли добиться желаемого. Мы искоренили сепаратизм всего за несколько часов, ни на кого не оглядываясь, несмотря ни на что".