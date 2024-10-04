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Президент Ильхам Алиев: Армения ввязалась в опасные игры

Президент Ильхам Алиев: Армения ввязалась в опасные игры Армения ввязалась в опасные игры. Пусть они не забывают историю Второй Карабахской войны. Пусть не забывают, как на коленях молили нас о пощаде, как, может быть, десять раз в день обращались к России на самом высоком уровне, прося остановить войну.
Внутренняя политика
4 октября 2024 г. 14:14
Президент Ильхам Алиев: Армения ввязалась в опасные игры

Армения ввязалась в опасные игры. Пусть они не забывают историю Второй Карабахской войны. Пусть не забывают, как на коленях молили нас о пощаде, как, может быть, десять раз в день обращались к России на самом высоком уровне, прося остановить войну.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 октября на встрече с жителями Джебраила.

Глава государства также подчеркнул: "Пусть они не забывают об антитеррористической операции. Пусть не забывают, что даже в тех географических условиях мы смогли добиться желаемого. Мы искоренили сепаратизм всего за несколько часов, ни на кого не оглядываясь, несмотря ни на что".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Armenia has engaged in dangerous games
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Ermənistan təhlükəli oyunlara qoşulub

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