Президент Ильхам Алиев: Злые силы не могут повлиять на нашу политику, волю

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "С каждый днем наша сила растет, потенциал усиливается. Силы, желающие бросить тень на наши успехи, прибегают к различным способам. Против нас ведутся грязные кампании. Кампании, построенные на лжи, клевете, очернении, не дадут результата. Азербайджанский народ не верит в эту клевету, ложь. Потому что азербайджанский народ верит своему руководству. Последние президентские выборы стали наглядным тому доказательством".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на заседании с участием руководителей правоохранительных органов республики.

"Посредством управляемых из за-рубежа медийных структур против нас ведется кампания по очернению. Это тоже не даст результата. Наши внешние связи расширяются. Азербайджан имеет большое уважение в мировом масштабе. Это пустые попытки. Злые силы не могут повлиять на нашу политику, волю. В их руках не осталось ничего, кроме террора. И это не сработает, как не срабатывало и раньше. Азербайджан показывает свою силу и будет показывать впредь.

Все преступники будут привлечены к ответственности и ответят перед судом, народом, справедливостью. У нас достаточно сил для обеспечения этого".

Часть преступников уже задержана. Оперативно-розыскные мероприятия будут продолжаться. Я могу сказать с полной уверенностью, что никто не избежит ответственности. Азербайджанский народ может быть полностью уверен, что Азербайджан и дальше будет идти по пути развития, прогресса. Мы обеспечим счастливое будущее азербайджанского народа", - заявил глава государства.