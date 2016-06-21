Президент Азербайджана: Жители Нардарана всегда были привержены государственности

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На встрече с жителями поселка Нардаран Сабунчинского района президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся вопроса реконструкции дорог в поселке и окрестностях.

Как сообщает Report, глава государства подчеркнул, что мероприятия по социально-экономическому развитию бакинских поселков, в том числе и Нардарана, будут продолжены, и заявил о важности создания новых рабочих мест.

Отметив о постоянной приверженности нардаранцев государственности, глава государства заявил об обеспечении в стране всех свобод, в том числе свободы религии. По словам президента, успехи, достигнутые Азербайджаном в этой области, получили высокую оценку международных организаций.

Президент Ильхам Алиев добавил, что жители поселка также вносят свой вклад в укрепление независимости страны.

Житель Нардарана Агасаид Оруджев выразил главе государства признательность за оказанное внимание и заботу.