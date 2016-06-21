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    Президент Азербайджана: Жители Нардарана всегда были привержены государственности

    Глава государства подчеркнул, что мероприятия по социально-экономическому развитию будут продолжены

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На встрече с жителями поселка Нардаран Сабунчинского района президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся вопроса реконструкции дорог в поселке и окрестностях. 

    Как сообщает Report, глава государства подчеркнул, что мероприятия по социально-экономическому развитию бакинских поселков, в том числе и Нардарана, будут продолжены, и заявил о важности создания новых рабочих мест.   

    Отметив о постоянной приверженности нардаранцев государственности, глава государства заявил об обеспечении в стране всех свобод, в том числе свободы религии. По словам президента, успехи, достигнутые Азербайджаном в этой области, получили высокую оценку международных организаций.  

    Президент Ильхам Алиев добавил, что жители поселка также вносят свой вклад в укрепление независимости страны. 

    Житель Нардарана Агасаид Оруджев выразил главе государства признательность за оказанное внимание и заботу. 

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