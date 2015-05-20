​Президент Ильхам Алиев заявил, что виновные в случившемся в Баку пожаре будут наказаны по всей строгости закона

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Утром 20 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал на месте пожара, произошедшего в многоэтажном здании, расположенном на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе столицы.

Как сообщает Report, во время осмотра здания глава государства на месте дал поручения членам Государственной комиссии о принятии неотложных мер по расследованию причин произошедшего пожара и устранению его последствий, оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших во время происшествия.

Затем под руководством президента Азербайджана состоялось первое заседание Государственной комиссии, созданной в связи с произошедшим пожаром.

Глава государства вновь выразил соболезнование семьям погибших во время происшествия.

Память жертв была почтена минутой молчания.

Затем президент Ильхам Алиев рассказал о принимаемых на государственном уровне мерах по ликвидации последствий пожара. Глава государства сказал, что в отношении лиц, виновных в случившемся, возбуждено уголовное дело, и они будут наказаны по всей строгости закона. Президент Ильхам Алиев отметил, что предварительная версия пожара – облицовка здания некачественными и неогнестойкими материалами. Подчеркнув, что в настоящее время в столице достаточно много зданий, облицованных аналогичными материалами, глава государства дал конкретные указания Исполнительной власти города Баку и министерству по чрезвычайным ситуациям провести экспертизу в зданиях, облицованных аналогичными материалами, изучить их состав, и в случае, если есть опасность, немедленно демонтировать облицовку данных зданий.

Глава государства дал поручения, связанные с предоставлением материального обеспечения семьям погибших и раненым во время происшествия, скорейшим ремонтом за счет государственных средств подвергшегося пожару здания и квартир, оснащением квартир предметами быта, выдачей новых документов вместо уничтоженных во время пожара и другими мерами.

Члены Государственной комиссии, созданной в связи с произошедшим пожаром, проинформировали о причинах случившегося и проводимой работе.

Президент Ильхам Алиев вновь дал конкретные указания о глубоком расследовании произошедшего и принятии соответствующих мер.