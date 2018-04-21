Президент Ильхам Алиев выразил признательность Артуру Расизаде за работу на посту премьера

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В субботу, 21 апреля, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил многолетнюю плодотворную деятельность Артура Расизаде на высоких постах на государственной службе, подчеркнул его упорную работу на пути развития Азербайджана под руководством Гейдара Алиева и в советский период, и в годы независимости.

Как сообщает Report, было отмечено, что Артур Расизаде и под руководством главы государства Ильхама Алиева прилагал все усилия для дальнейшего укрепления нашей независимости и завоевания страной больших успехов.

Выразив признательность главе государства за высокую оценку его деятельности, Артур Расизаде отметил, что в период президентства Ильхама Алиева, успешно продолжающего курс общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, наша страна добилась немыслимых успехов во всех направлениях социально-экономической сферы и завоевала большой авторитет на международной арене.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Артура Расизаде за работу, проделанную на посту премьер-министра.

Артур Расизаде еще раз выразил признательность за заботу и внимание. Он пожелал президенту Ильхаму Алиеву новых успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния и процветания нашего народа.