Глава государства отметил, что мероприятия, связанные с курсом маната, выгодны с экономической точки зрения

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ На прошедшем под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2015 года и предстоящим задачам, глава государства отметил о необходимости продолжения мероприятий, связанных с развитием предпринимательства и ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, президент страны, отметивший о необходимости создания в каждом районе промышленных зон, заявил также о важности развития сельскохозяйственного сектора. Глава государства добавил, что зависимость Азербайджана от зарубежного продовольственного рынка не столь велика. Президент дал поручения по поводу составления электронного учета земельных участков и полного обеспечения продовольственной безопасности.

В своем выступлении Ильхам Алиев также коснулся вопроса, связанного с курсом маната, и заявил о выгодности этих мероприятий с экономической точки зрения.

Президент Ильхам Алиев выразил недовольство дороговизной лекарственных препаратов в стране и сказал, что поручил министерству здравоохранения расследовать ситуацию в данной области и принять соответствующие меры.

Отметив, что в этом году будут открыты еще 3 центра "ASAN xidmət", президент страны дал поручения по поводу улучшения энергоснабжения населения и обеспечения питьевой водой.

Президент Ильхам Алиев выразил также уверенность в том, что до конца года все предусмотренные вопросы будут решены.