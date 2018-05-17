Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Рамана 3,7 млн манатов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселка Рамана Сабунчинского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги общей протяженностью 3,2 километра на территории поселка Рамана Сабунчинского района города Баку, которой пользуется население численностью тринадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,7 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.