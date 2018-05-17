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    Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Рамана 3,7 млн манатов

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселка Рамана Сабунчинского района города Баку. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции автомобильной дороги общей протяженностью 3,2 километра на территории поселка Рамана Сабунчинского района города Баку, которой пользуется население численностью тринадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог  Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,7 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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