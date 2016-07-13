Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Гусаре 1,8 млн. манатов

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Гусар-Имамгулукенд-Гухуроба Гусарского района.

Как сообщает Report, в целях завершения автомобильной дороги Гусар-Имамгулукенд-Гухуроба, соединяющей 11 населенных пунктов с населением двенадцать тысяч человек, поручено выделить из предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств 1,8 миллиона (один миллион восемьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения, и строительные работы.