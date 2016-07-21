Президент Ильхам Алиев выделил издающимся в Азербайджане газетам 1 млн. манатов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении единовременной финансовой помощи издающимся в Азербайджане газетам.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях усиления материально-технической базы издающихся в стране газет.

Согласно распоряжению, для оказания единовременной финансовой помощи издающимся в Азербайджанской Республике газетам из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики поручено выделить Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики 1,0 (один) миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего распоряжения.