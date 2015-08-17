Президент Ильхам Алиев выделил Исполнительной власти Джалилабадского района 3 млн. манатов

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в связи со строительством автомобильной дороги Джалилабад-Астанлы-Джанган-Солтанкенд Джалилабадского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Джалилабад-Астанлы-Джанган-Солтанкенд, соединяющей 23 населенных пункта с населением двадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики поручено выделить Исполнительной власти Джалилабадского района 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в данном распоряжении.