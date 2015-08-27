Президент Ильхам Алиев выделил Исполнительной власти Билясуварского района 3 млн. манатов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Аскерабад-Муган Билясуварского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Аскерабад-Муган, соединяющей 4 населенных пункта с населением 10 тыс. человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог поручено выделить Исполнительной власти Билясуварского района 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в данном распоряжении.

На Кабинет Министров Азербайджанской Республики возложено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.