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    Президент Ильхам Алиев выделил Исполнительной власти Билясуварского района 3 млн. манатов

    На Кабинет Министров Азербайджанской Республики возложено решить вопросы, вытекающие из соответсвующего распоряжения

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Аскерабад-Муган Билясуварского района.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Аскерабад-Муган, соединяющей 4 населенных пункта с населением 10 тыс. человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог поручено выделить Исполнительной власти Билясуварского района 3 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в данном распоряжении. 

    На Кабинет Министров Азербайджанской Республики возложено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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