Президент Ильхам Алиев выделил Государственному агентству автомобильных дорог 5,8 млн манатов

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы (7 км) - Xaтман - Хаджман - Kaлва - Сураханы Агсуинского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы (7 км) - Xaтман -Хаджман - Kaлва - Сураханы, соединяющей 5 населенных пунктов с населением две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,8 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.