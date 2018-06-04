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    Президент Ильхам Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автомобильной дороги, соединяющей 7 населенных пунктов

    Глава государства подписал распоряжение

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал 4 июня распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (36 км)-Гоюнбинеси-Гаджимахмудлу-Нураллар-Гараманлы-Немирли Евлахского района". 

    Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (36 км)-Гоюнбинеси-Гаджимахмудлу-Нураллар-Гараманлы-Немирли, соединяющей 7 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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