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    Президент Ильхам Алиев встретился со спортсменами, участвовавшими в XV летних Паралимпийских играх - ОБНОВЛЕНО

    Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана

    ***10:27

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев встретился со спортсменами и их тренерами, которые участвовали в XV летних Паралимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро Бразилии.

    Как сообщает Report, глава государства выступил на встрече.

    Затем состоялась церемония награждения.

    Были зачитаны распоряжения президента Ильхама Алиева о награждении членов национальной паралимпийской команды Азербайджана.

    Глава государства вручил спортсменам и их тренерам, награжденным за заслуги в развитии азербайджанского спорта и высокие достижения, завоеванные на XV летних Паралимпийских играх, "Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики", медали "Терегги", ордена "За службу Отечеству" и "Шохрат", еще раз пожелал им успехов.

    Двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, победитель первых Европейских игр дзюдоист Ильхам Закиев, серебряный призер соревнований по метанию копья в "Рио-2016" Ирада Алиева, главный тренер команды по дзюдо Ибрагим Ибрагимов, обладатель золотой медали XV летних Паралимпийских игр Рамиль Гасымов выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу о развитии спорта в Азербайджане и спортсменах.

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