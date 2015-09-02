Ильхам Алиев: Вопрос развития демографической ситуации в Азербайджане постоянно находится в центре внимания государства

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня принял генерального директора Международной организации по миграции Уильяма Лейси Синга.

Как сообщает Report, отметив, что для него честь встретиться с президентом Азербайджанской Республики, генеральный директор Международной организации по миграции Уильям Лейси Синг сказал: "Я в подлинном смысле слова выражаю восхищение успешной работой, осуществляемой под Вашим руководством в Вашей стране, и передаю Вам свои поздравления. В Азербайджане работа миграционной службы ведется на очень высоком уровне, и, безусловно, господин президент, без Вашей поддержки было бы невозможно достичь успехов в этой области. На мой взгляд, работа, осуществляемая в Вашей стране в миграционной сфере, может стать хорошим примером для миграционного управления в целом".

Сообщив, что в настоящее время с Миграционной службой Азербайджана обсуждается ряд инициатив, гость отметил, что руководимая им организация рассматривает вопросы содействия работе по реализации этих инициатив. Касаясь успехов, достигнутых Азербайджаном в других сферах, Уильям Лейси Синг сказал: "В то же время я передаю свои поздравления в связи с развитием, достигнутым Вашей страной в социально-экономической сфере. Я с интересом наблюдал по телевидению за проведением первых Европейских игр. Новый стадион и построенные для спортсменов здания, увиденные мною во время визита, восхитили меня".

Выразив признательность за теплые слова, президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан уже превратился в место проведения престижных международных мероприятий, в том числе спортивных игр, подчеркнул, что подготовительные работы к первым Европейским играм были выполнены за короткий срок, и в нашей стране уже идет подготовка к таким крупным спортивным соревнованиям как "Формула-1" и Исламские игры солидарности. Глава государства отметил, что подобные мероприятия создают прекрасные возможности для того, чтобы на международной арене ближе узнали нашу страну. Он подчеркнул, что в Азербайджане имеется большой потенциал для развития туризма.

Президент Ильхам Алиев отметил, что несколько лет назад, когда в Азербайджане как независимая структура была создана Миграционная служба, вопросы миграции в мире были не так актуальны как сегодня, однако мы, заранее спрогнозировав дальнейшие процессы развития, создали эффективную структуру, отражающую принципы управления и регулирования, связанные с миграцией, чтобы находящиеся в Азербайджане мигранты чувствовали себя комфортно и, в то же время, чтобы данные вопросы регулировались в соответствии с внутренними процедурами. Глава государства отметил, что с учетом того, что демографическая ситуация в Азербайджане развивается в позитивном направлении и наша страна обладает большой рабочей силой, вопросы, связанные с миграцией, всегда находятся в центре внимания государства.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между Международной организацией по миграции и Государственной миграционной службой Азербайджана.