​Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане существует единство власти и народа

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "Праздник Новруз - наше национальное достояние". Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая 19 марта на проходящих в Баку всенародных весельях по случаю национального праздника Новруз.

Отметив об испытаниях, через которые прошел Азербайджан за период независимости, и достижениях, президент добавил, что в настоящее время в мировой политике господствуют двойные стандарты. Но несмотря на это Азербайджан успешно продолжает путь развития.

В своем выступлении глава государства затронул также армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и выразил сожаление неразрешенностью конфликта: "Несмотря на проведение встреч на различных уровнях, Армения до сих пор не отказывается от диверсионных действий. Кровь наших шехидов не остается и не останется неотмщенной. Наша армия полностью контролирует ситуацию на линии соприкосновения войск и достойно охраняет Родину. Нашей главной обязанностью является созидание армии. На сегодняшний день азербайджанская армия отличается в мире своим могуществом и техническим оснащением. В обществе должны присутствовать сильная армия, экономика, гражданская солидарность, обдуманная политика. В Азербайджане существует единство власти и народа".