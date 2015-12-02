Президент Ильхам Алиев: В центре нашей политики находятся гражданин Азербайджана, его комфорт, здоровье

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии больницы в Нахчыванской Автономной Республике.

Выступая на встрече с коллективом больницы и представителями общественности Нахчывана, Президент Ильхам Алиев отметил, что открытие больницы является наглядным свидетельством того, что в центре государственной политики находятся гражданин Азербайджана, его комфорт, здоровье.

"Мы делаем в Азербайджане все необходимое для здоровья людей. За последние годы в стране было построено и отремонтировано более 500 медицинских учреждений. Решаются вопросы, связанные с экологией. В Нахчыване такой проблемы нет, так как здесь прекрасный, чистый климат. Но в некоторых местах, в особенности, в Баку, на Абшеронском полуострове ощущалась большая необходимость в принятии экологических мер", - констатировал глава государства.

Он отметил, что по стране реализуются проекты питьевой воды. "Это тоже очень важный вопрос для здоровья людей. Рад, что эта проблема уже нашла решение и в городе Нахчыван. Уже некоторое время жители непрерывно обеспечиваются чистой питьевой водой. Идет работа и в области создания канализационной сети. Одновременно в наши планы входит реализация проектов питьевой воды, канализации во всех районных центрах Нахчывана, и мы добьемся этой цели", - сообщил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в Азербайджане принимаются комплексные меры, связанные со здравоохранением. В первую очередь, создается инфраструктура здравоохранения. Развивать здравоохранение без этого невозможно. Ведется работа по подготовке врачей. Приобретается современное оборудование. То есть проделанная в этой области работа, конечно, привела к усовершенствованию системы здравоохранения. Но многое еще предстоит сделать. "Мы должны сделать так, чтобы повсюду в Азербайджане люди могли получать качественное медицинское обслуживание. Порой некоторые граждане направляются для лечения за рубеж. Считаю, что мы должны создать такую систему, чтобы, напротив, из-за рубежа приезжали в Азербайджан для лечения и обследования. Уверен, что в эту больницу могут и будут приезжать на лечение также граждане, проживающие в соседних странах, прилегающих к Нахчывану регионах", - отметил Президент АР, указав, что в целом, дела в Нахчыване идут очень хорошо, проводятся созидательная работа, благоустройство. Республика экономически развивается, укрепляется промышленный потенциал, в то же время, находят решение социальные вопросы. Здравоохранение, образование, спорт – вот основные вопросы социальной инфраструктуры.

"В то же время в Нахчыване, можно сказать, уже решены инфраструктурные вопросы. 100 процентов населения автономной республики на протяжении многих лет получают природный газ. Нет проблем с электроэнергией. Считаю, что настанет день, когда Нахчыван будет обеспечивать все энергетические потребности за счет возобновляемых видов энергии. Для достижения этого проводится большая работа, построены гидроэлектростанции. Идет строительство Ордубадской гидроэлектростанции, а сегодня мы отметим открытие солнечной электростанции", - отметил далее глава государства.

"В центре нашей политики находятся гражданин Азербайджана, его заботы, благосостояние, здоровье и безопасность. Для достижения этого нужна мощная экономика. Сегодня Азербайджан по темпам экономического развития вновь находится в числе первых в мировом масштабе. Об этом свидетельствует статистика, это отмечается в отчетах влиятельных международных финансовых структур. Уверен, что мы успешно завершим и следующий год, так же, как с высокими результатами завершается 2015 год - экономический рост, низкий уровень инфляции", - указал далее глава государства.