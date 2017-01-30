Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане сформировался сильный и активный национальный предпринимательский класс

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане сформировался сильный и активный национальный предпринимательский класс.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на конференции, посвященной итогам третьего года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".

"Конечно, государство также оказывало поддержку в этой сфере. Я постоянно нахожусь в контакте с бизнесменами, мы проводим встречи, занимаемся решением проблем, им всегда оказывается политическая и материальная поддержка, так как я хорошо понимаю, что без первоначального капитала никакого бизнеса не построишь. Кроме того, ни один бизнесмен, предприниматель не станет вкладывать деньги в рискованные места, страны. Поэтому считаю, что такие факторы, как безопасность, стабильность, прекрасная общественная атмосфера, государственная и материальная поддержка бизнеса, и сформировали национальный предпринимательский класс", - отметил глава государства.