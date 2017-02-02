Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане подрастает прекрасное молодое поколение

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня одно из основных направлений политики Азербайджанского государства связано с гуманитарной сферой – культурой, искусством и литературой. В последние годы в этом направлении проделана большая работа. Капитально отремонтированы более 20 наших театров, музеев.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия памятника выдающемуся дирижеру, народному артисту СССР, маэстро Ниязи 2 февраля.

Глава государства отметил, что сегодня очень знаменательный день в жизни нашей страны: "Сегодня открывается памятник великому сыну азербайджанского народа Ниязи. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ по этому случаю.

Ниязи был достойным продолжателем великого Узеира Гаджибейли. Ниязи заложил основу азербайджанской дирижерской школы, и сегодня его продолжатели радуют нас своим искусством. Ниязи внес огромный вклад в азербайджанскую музыкальную культуру. Он являлся одним из самых известных и талантливых дирижеров в Советском Союзе. Ниязи достойно представлял Азербайджан, азербайджанский народ как на советском пространстве, так и во всем мире, демонстрировал талант нашего народа. Его дирижерское искусство является большим достоянием нашего народа, Ниязи был первым дирижером, можно сказать, всех симфонических произведений азербайджанских композиторов.

Известный в мире и на советском пространстве как дирижер, Ниязи в то же время являлся прекрасным композитором, его произведения живут и сегодня. В этих произведениях проявилась азербайджанская музыкальная культура.

Ниязи одновременно занимался большой общественной деятельностью. Он избирался депутатом Верховного Совета Азербайджана ряда созывов. Его деятельность получила высокую оценку народа, общественности. Он был удостоен звания народного артиста Советского Союза, высшей награды СССР – золотой звезды Героя Социалистического труда. Эти, а также присужденные ему международные награды свидетельствуют о том, что Ниязи действительно являлся выдающейся личностью, большим мастером и достойным представителем азербайджанского народа. Мы по праву гордились им при жизни, гордимся и сегодня.

У меня свои воспоминания, связанные с Ниязи. С моим отцом, великим лидером Гейдаром Алиевым, его связывали дружеские узы. Гейдар Алиев всегда относился к Ниязи с огромным вниманием и заботой. Ниязи муаллим и Хаджар ханум неоднократно бывали у нас дома. Я тоже присутствовал при этом и видел, что Ниязи действительно замечательный человек. Все, кто был знаком с ним, знали, что у него были прекрасные воспоминания, он рассказывал интересные истории, часто шутил, обладал большим чувством юмора. Действительно, эти воспоминания и сегодня живут в моей памяти, это были незабываемые дни. Со временем мы, конечно, вновь убеждаемся, что Ниязи являлся гениальной личностью, и, повторяю, он достойно представлял наш народ.

Азербайджанское государство всегда с большим вниманием относится к своему культурному наследию. Мы храним память о наших выдающихся личностях, увековечиваем ее. За последние несколько лет в центре нашего города один за другим были открыты памятники выдающимся деятелям культуры – Фикрету Амирову, Кара Караеву, Бюльбюлю, Рашиду Бейбутову. Сегодня в этом прекрасном парке, на этой замечательной улице, носящей имя Ниязи, открывается памятник ему.

Имя Ниязи увековечено в Азербайджане. Его имя носят симфонический оркестр Азербайджанской телерадиовещательной компании, детская музыкальная школа, корабль, улица, а сегодня открывается грандиозный, прекрасный и величественный, в то же время гармонирующий с этой территорией памятник Ниязи.

Должен также отметить, что в этом году на государственном уровне будут проведены юбилейные мероприятия, посвященные нескольким нашим выдающимся личностям. 120-летний юбилей Бюльбюля, 100-летие Тофика Кулиева, Джовдета Гаджиева, 90-летие Мстислава Ростроповича будут отмечены в нынешнем, а 100-летний юбилей Кара Караева – в следующем году. Все эти знаменательные даты будут отмечены на высоком уровне при полной поддержке государства.

Вообще, хочу сказать, что мы очень верны нашему культурному наследию, независимое Азербайджанское государство построено на прочных национально-духовных корнях, основах. Мы – независимая, современная страна. Но источник нашей силы – наша национальная история, прошлое, культура. Нам, как народу, удалось сохранить свою самобытность потому, что мы смогли сберечь и сегодня бережем нашу культуру, язык, литературу.

Азербайджанский народ гордится своими выдающимися представителями, мы гордимся тем, что наши видные представители культуры и искусства смогли занять свое место в мировом масштабе. Конечно, это свидетельствует о таланте нашего народа, показывает, что мы внесли огромный и ценный вклад в сокровищницу мировой культуры".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является одной из стран, которые, несмотря даже на экономические трудности, не жалеют финансовой и материальной поддержки для развития культуры: "Потому что это нужно как для настоящего, так и для будущего. Государства, сохранившие свою культуру, достойны уважения, кроме того, они добиваются гораздо больших успехов. Мы относимся именно к таким государствам. Наша культура – источник нашей гордости. Мы храним нашу культуру, очень рад, что подрастает прекрасное молодое поколение. Наше молодое поколение изучает современную музыку, в то же время оно привержено своим национальным корням. Проводимые в Азербайджане фестивали, конкурсы мугама с участием как местных, так и международных представителей вызывают огромный интерес, молодежь, дети, подростки из всех регионов желают участвовать в этих конкурсах, проявить себя. Это очень знаменательное событие. Это не просто музыкальный конкурс. Конкурсы мугама – это мероприятия, пропагандирующие нашу национальную музыку. Они имеют огромное значение. Создание домов мугама, строительство музыкальных школ в различных регионах – правильные шаги, предпринимаемые в этом направлении. В последние годы я неоднократно принимал участие в открытии музыкальных школ, центров детского творчества, центров мугама в регионах, все эти здания, созданные там условия, конечно, радуют нас и еще раз демонстрируют наши намерения. Нынешняя церемония, то есть открытие памятника выдающемуся мастеру Ниязи, является одним шагов в этом направлении.

Еще раз поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этим прекрасным событием. Спасибо".