Президент Ильхам Алиев утвердил структуру Аппарата Кабинета министров

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении структуры Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в указе отмечается:
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1. Утвердить "Структуру Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики" (прилагается).
2. Установить, что:
2.1. предел численности работников Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики (за исключением Управления делами) составляет 200 штатных единиц;
2.2. предел численности работников Управления делами Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики утверждает Кабинет министров Азербайджанской Республики;
2.3. Кабинет министров Азербайджанской Республики при необходимости создает сектора (отделы и сектора в Управлении делами) в отделах, входящих в структуру Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.
3. Кабинету министров Азербайджанской Республики:
3.1. в месячный срок подготовить и представить мрезиденту Азербайджанской Республики проект порядка работы Кабинета министров Азербайджанской Республики;
3.2 в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проект положения об Аппарате Кабинета министров Азербайджанской Республики;
3.3. в месячный срок утвердить штатную ведомость структурных подразделений Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики;
3.4. в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения по приведению актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим указом;
3.5. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим указом и проинформировать президента Азербайджанской Республики;
3.6. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении;
3.7. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.
4. Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.
СТРУКТУРА Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики:
1.1.Служба премьер-министра
1.2.Служба первого заместителя премьер-министра
1.3.Службы заместителей премьер-министра
1.4.Служба руководителя Аппарата Кабинета министров
1.5.Служба заместителя руководителя Аппарата Кабинета министров
2.1.Юридический отдел
2.2.Отдел финансовых и экономических вопросов
2.3.Отдел гуманитарных и социальных вопросов
2.4.Отдел международных связей
2.5.Отдел вопросов промышленности и энергетики
2.6.Отдел вопросов нефти и химии
2.7.Отдел вопросов сельского хозяйства
2.8.Отдел вопросов экологии
2.9.Отдел вопросов безопасности и обороны
2.10.Отдел вопросов коммуникации, строительства и коммунального хозяйства
2.11.Отдел вопросов регионального развития
2.12.Отдел по работе с международными финансовыми организациями
2.13.Отдел по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев
2.14.Отдел по работе с документами и обращениями граждан
2.15.Пресс-служба
3.Управление делами.
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