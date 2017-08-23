Президент Ильхам Алиев утвердил структуру Аппарата Кабинета министров

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении структуры Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в указе отмечается:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить "Структуру Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики" (прилагается).

2. Установить, что:

2.1. предел численности работников Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики (за исключением Управления делами) составляет 200 штатных единиц;

2.2. предел численности работников Управления делами Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики утверждает Кабинет министров Азербайджанской Республики;

2.3. Кабинет министров Азербайджанской Республики при необходимости создает сектора (отделы и сектора в Управлении делами) в отделах, входящих в структуру Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики:

3.1. в месячный срок подготовить и представить мрезиденту Азербайджанской Республики проект порядка работы Кабинета министров Азербайджанской Республики;

3.2 в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проект положения об Аппарате Кабинета министров Азербайджанской Республики;

3.3. в месячный срок утвердить штатную ведомость структурных подразделений Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики;

3.4. в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения по приведению актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим указом;

3.5. в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим указом и проинформировать президента Азербайджанской Республики;

3.6. проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении;

3.7. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

4. Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.

СТРУКТУРА Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики:

1.1.Служба премьер-министра

1.2.Служба первого заместителя премьер-министра

1.3.Службы заместителей премьер-министра

1.4.Служба руководителя Аппарата Кабинета министров

1.5.Служба заместителя руководителя Аппарата Кабинета министров

2.1.Юридический отдел

2.2.Отдел финансовых и экономических вопросов

2.3.Отдел гуманитарных и социальных вопросов

2.4.Отдел международных связей

2.5.Отдел вопросов промышленности и энергетики

2.6.Отдел вопросов нефти и химии

2.7.Отдел вопросов сельского хозяйства

2.8.Отдел вопросов экологии

2.9.Отдел вопросов безопасности и обороны

2.10.Отдел вопросов коммуникации, строительства и коммунального хозяйства

2.11.Отдел вопросов регионального развития

2.12.Отдел по работе с международными финансовыми организациями

2.13.Отдел по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев

2.14.Отдел по работе с документами и обращениями граждан

2.15.Пресс-служба

3.Управление делами.