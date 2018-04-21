Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабмина - СПИСОК

21 апреля, 2018 18:03

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Кабинет министров Азербайджанской Республики утвержден в следующем составе: Первый вице-премьер Азербайджанской Республики – Эюбов Ягуб Абдулла оглы; Вице-премьер Азербайджанской Республики – Ахмедов Али Джавад оглы; Вице-премьер Азербайджанской Республики – Гасанов Али Шамиль оглы; Вице-премьер Азербайджанской Республики – Абуталыбов Гаджибала Ибрагим оглы; Министр внутренних дел Азербайджанской Республики – Усубов Рамиль Идрис оглы; Министр энергетики Азербайджанской Республики – Шахбазов Пярвиз Октай оглы; Министр юстиции Азербайджанской Республики – Мамедов Фикрет Фаррух оглы; Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики – Бабаев Сахиль Рафиг оглы; Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики – Гейдаров Кемаледдин Фаттах оглы; Министр иностранных дел Азербайджанской Республики – Мамедъяров Эльмар Магеррам оглы; Министр экономики Азербайджанской Республики – Мустафаев Шахин Абдулла оглы; Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики – Керимов Инам Имдад оглы; Министр финансов Азербайджанской Республики – Шарифов Самир Рауф оглы; Министр обороны Азербайджанской Республики – Гасанов Закир Аскер оглы; Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики – Гулузаде Рамин Намик оглы; Министр налогов Азербайджанской Республики – Джаббаров Микаил Чингиз оглы; Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре – Нуриев Самир Рафик оглы; Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев – Рзаев Ровшан Шукюр оглы; Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики – Гулиев Эльчин Исага оглы; Начальник Службы госбезопасности АР – Гулиев Мадат Газанфар оглы; Начальник Службы внешней разведки АР – Султанов Орхан Седйар оглы.