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    Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабмина - СПИСОК

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Кабинет министров Азербайджанской Республики утвержден в следующем составе:

    Первый вице-премьер Азербайджанской Республики – Эюбов Ягуб Абдулла оглы;

    Вице-премьер Азербайджанской Республики – Ахмедов Али Джавад оглы;

    Вице-премьер Азербайджанской Республики – Гасанов Али Шамиль оглы;

    Вице-премьер Азербайджанской Республики – Абуталыбов Гаджибала Ибрагим оглы;

    Министр внутренних дел Азербайджанской Республики – Усубов Рамиль Идрис оглы;

    Министр энергетики Азербайджанской Республики – Шахбазов Пярвиз Октай оглы;

    Министр юстиции Азербайджанской Республики – Мамедов Фикрет Фаррух оглы;

    Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики – Бабаев Сахиль Рафиг оглы;

    Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики – Гейдаров Кемаледдин Фаттах оглы;

    Министр иностранных дел Азербайджанской Республики – Мамедъяров Эльмар Магеррам оглы;

    Министр экономики Азербайджанской Республики – Мустафаев Шахин Абдулла оглы;

    Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики – Керимов Инам Имдад оглы;

    Министр финансов Азербайджанской Республики – Шарифов Самир Рауф оглы;

    Министр обороны Азербайджанской Республики – Гасанов Закир Аскер оглы;

    Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики – Гулузаде Рамин Намик оглы;

    Министр налогов Азербайджанской Республики – Джаббаров Микаил Чингиз оглы;

    Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре – Нуриев Самир Рафик оглы;

    Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев – Рзаев Ровшан Шукюр оглы;

    Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики – Гулиев Эльчин Исага оглы;

    Начальник Службы госбезопасности АР – Гулиев Мадат Газанфар оглы;

    Начальник Службы внешней разведки АР – Султанов Орхан Седйар оглы.

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