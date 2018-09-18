Президент Ильхам Алиев удостоил Джавида Гурбанова ордена "Шохрат"

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джавида Гурбанова орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Джавид Ганбар оглу Гурбанов награжден орденом "Шохрат".
Отметим, что 19 сентября председателю Закрытого Акционерного Общества "Азербайджанские железные дороги", депутату Милли Меджлиса Джавиду Гурбанову исполняется 60 лет.
News DepartmentАвтор новости
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