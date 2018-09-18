Президент Ильхам Алиев удостоил Джавида Гурбанова ордена "Шохрат"

18 сентября, 2018 15:55

© Report Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джавида Гурбанова орденом "Шохрат". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Джавид Ганбар оглу Гурбанов награжден орденом "Шохрат". Отметим, что 19 сентября председателю Закрытого Акционерного Общества "Азербайджанские железные дороги", депутату Милли Меджлиса Джавиду Гурбанову исполняется 60 лет.