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    ​Президент Ильхам Алиев удостоил бывшего министра обороны орденом "Шохрат"

    Завтра Дадашу Рзаеву исполняется 80 лет

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Дадаша Рзаева орденом "Шохрат".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики и заслуги в патриотическом воспитании молодежи Дадаш Гариб оглу Рзаев награжден орденом "Шохрат".

    Отметим, что в период с 23 февраля 1993 года по 17 июня того же года Д.Рзаев занимал пост министра обороны Азербайджанской Республики. Завтра ему исполняется 80 лет. 

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