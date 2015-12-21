​Президент Ильхам Алиев удостоил бывшего министра обороны орденом "Шохрат"

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Дадаша Рзаева орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики и заслуги в патриотическом воспитании молодежи Дадаш Гариб оглу Рзаев награжден орденом "Шохрат".

Отметим, что в период с 23 февраля 1993 года по 17 июня того же года Д.Рзаев занимал пост министра обороны Азербайджанской Республики. Завтра ему исполняется 80 лет.