Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента новой установки по производству битума в Баку

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ 19 сентября в Баку в рамках проекта реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева состоялась церемония закладки фундамента новой установки по производству битума.

Как сообщает Report, в церемонии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев подробно проинформировал президента Ильхама Алиева о строительстве новой установки по производству битума и работе, предстоящей в рамках проекта реконструкции на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева. Было отмечено, что производительная мощность новой установки по производству битума, которая будет построена на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, составит 400 тыс. тонн в год. На этой установке, которую планируется сдать в эксплуатацию в середине 2018 года, будет производиться дорожный битум марки "EN 40/60".

Строительство новой установки по производству битума станет первым этапом мер по реконструкции, предстоящей на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева. В целях строительства данной установки для осуществления работ по детальному проектированию, закупкам и управлению строительством подписан соответствующий договор между австрийской компанией "Poerner", обладающей передовым опытом в этой области, и нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева. Со строительством новой установки по производству битума нынешняя инфраструктура бывшего нефтеперерабатывающего завода "Азернефтьяг" будет полностью выведена из эксплуатации, приморские участки будут освобождены и переданы для реализации проекта "Белый город". Кроме того, эксплуатационные расходы нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева будут оптимизированы, а страна обеспечена высококачественным нефтяным битумом.

В рамках очередных этапов реконструкции, предстоящей на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, на предприятии планируется производство высококачественных нефтепродуктов. В соответствии с программой в 2019 году на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева планируется производство дизельного топлива по стандарту "евро-5", а в 2020 году – бензина по стандарту "евро-5". С реализацией проекта перерабатывающая мощность завода имени Гейдара Алиева будет увеличена до 7,5 млн тонн, в итоге будет полностью обеспечен внутренний спрос страны на автомобильные топлива на предстоящие 15-20 лет, возрастет экспортный потенциал по качественным нефтепродуктам. Безусловно, реализация проекта внесет вклад в улучшение экологической обстановки в городе Баку и в социально-экономическое развитие страны в целом.

В рамках проекта реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой установки по производству битума.

Глава государства был проинформирован о том, что в последнее время закуплено и завезено в страну более 80 единиц современной техники. Это оборудование, состоящее из различных технологических транспортных средств, тракторно-машинных механизмов и стационарных силовых агрегатов и успешно прошедшее испытание, открывает широкие возможности для стабильного сохранения уровня добычи нефти и газа, подземного капитального и текущего ремонта скважин.

Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом завода.

В заключение была сделана фотография на память.